Подготовка к лету: что убрать из рациона для идеальной фигуры

Тренер Колосков: некоторые напитки также калорийны, как и десерты

До лета осталось чуть больше 11 недель, и многие уже активно стараются привести себя в форму к жаркому сезону. Фитнес-тренер Александр Колосков рассказал 5-tv.ru, как скорректировать питание, чтобы избежать лишних калорий.

В первую очередь эксперт советует убрать из рациона быстрые углеводы: выпечку, сладости и газировку. Также стоит минимизировать фастфуд, так как он калориен, но плохо насыщает.

«Обязательно добавьте в рацион достаточное количество белка, он помогает сохранить мышечную массу», — отметил Александр Колосков.

Зимнее меню обычно тяжелое и жирное, так как телу требуется больше энергии для выработки тепла. Летом же организм требует легкости. Тренер советует перейти на овощи, фрукты и простую еду, но предостерегает от ловушек. Полезные на первый взгляд продукты — орехи, гранола, сухофрукты и смузи — очень калорийны и могут испортить фигуру.

Кроме того, холодный кофе с сиропом или сладкий лимонад могут содержать столько же калорий, сколько и полноценный десерт. Поэтому Александр советует заменить их на воду с лимоном, кофе без сахара и домашние лимонады без подсластителей.

«Но все же, если хочется сладкого, отдавайте предпочтение простым вариантам: фруктам, ягодам, темному шоколаду или продуктам с пометкой «без добавления сахара», — сказал эксперт.

