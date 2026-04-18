Подготовка к лету: что убрать из рациона для идеальной фигуры

|
Светлана Стофорандова Журналист

Безобидные на первый взгляд продукты часто становятся преградой на пути к стройности.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тренер Колосков: некоторые напитки также калорийны, как и десерты

До лета осталось чуть больше 11 недель, и многие уже активно стараются привести себя в форму к жаркому сезону. Фитнес-тренер Александр Колосков рассказал 5-tv.ru, как скорректировать питание, чтобы избежать лишних калорий.

В первую очередь эксперт советует убрать из рациона быстрые углеводы: выпечку, сладости и газировку. Также стоит минимизировать фастфуд, так как он калориен, но плохо насыщает.

«Обязательно добавьте в рацион достаточное количество белка, он помогает сохранить мышечную массу», — отметил Александр Колосков.

Зимнее меню обычно тяжелое и жирное, так как телу требуется больше энергии для выработки тепла. Летом же организм требует легкости. Тренер советует перейти на овощи, фрукты и простую еду, но предостерегает от ловушек. Полезные на первый взгляд продукты — орехи, гранола, сухофрукты и смузи — очень калорийны и могут испортить фигуру.

Кроме того, холодный кофе с сиропом или сладкий лимонад могут содержать столько же калорий, сколько и полноценный десерт. Поэтому Александр советует заменить их на воду с лимоном, кофе без сахара и домашние лимонады без подсластителей.

«Но все же, если хочется сладкого, отдавайте предпочтение простым вариантам: фруктам, ягодам, темному шоколаду или продуктам с пометкой «без добавления сахара», — сказал эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что одни и те же блюда в рационе способствуют более активному снижению веса. Весь секрет прост — рутина в питании минимизирует вероятность срывов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+8° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
76.05
-0.04 89.63
0.22
