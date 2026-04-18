В Новой Москве мужчина поджег пункт выдачи заказов и совершил суицид

Мария Гоманюк

Инцидент произошел в жилом комплексе на бульваре Веласкеса в районе Коммунарки.

Что известно о поджоге в пункте выдачи заказов в Москве

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Мужчина поджег вещи в пункте выдачи заказов (ПВЗ) в Новой Москве, после чего его нашли в тяжелом состоянии. Уточнялось, что он совершил свел счеты с жизнью. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По имеющейся информации, инцидент произошел в жилом комплексе на бульваре Веласкеса в районе Коммунарки. После случившегося мужчину обнаружили медики. Пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии и спасти его не получилось.

На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого 5-tv.ru сообщал о другом инциденте в ПВЗ в Москве. На Большой Черкизовской улице сотрудник маркетплейса напал на посетителя с канцелярским ножом.

Конфликт произошел из-за очереди. Работник начал обслуживать других клиентов, что вызвало недовольство мужчины. В ходе ссоры сотрудник нанес удар ножом, повредив ухо и шею пострадавшего.

Очевидцы вмешались в происходящее, остановили нападавшего и вызвали скорую помощь. Мужчину доставили в больницу, после оказания помощи его отпустили домой.

Последние новости

23:24
Тысячи жителей Тель-Авива вышли на антиправительственный митинг
23:05
Дегтярев поздравил сочинскую базу «Юг Спорт» с 20-летием
22:50
«Хочется прикоснуться»: Городничий мечтает сняться в фильме Квентина Тарантино
22:30
В Германии застрелили почти три тысячи кабанов из-за радиоактивного заражения
22:15
Российские врачи провели две операции на сердце вблизи передовой
22:01
Захарова назвала киевский режим «международной террористической ячейкой»

Сейчас читают

От ласт до чайного сервиза: что забывают пассажиры в поездах дальнего следования
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026
Иммунитет предает: потеря обоняния является ранним признаком болезни Альцгеймера
Радоница 2026: что можно и нельзя делать, как правильно поминать усопших и молиться

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео