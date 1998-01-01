Путин подписал закон о продлении оплаты штрафов со скидкой

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении срока льготной оплаты штрафов за нарушение ПДД с 50% скидкой. Закон был опубликован 28 декабря на портале правовой информации.

Документ продлевает возможность льготной оплаты штрафов, если почтовое отправление поступило по истечении 20-дневного периода. В законе уточняется, что оштрафованный должен сам подать ходатайство в суд.

Инициатива была разработана во исполнение постановления Конституционного суда РФ, вынесенного по жалобе автомобилиста Юрия Рейнхиммеля. Водитель получил извещение о штрафе позже из-за задержки почтового извещения и не смог воспользоваться скидкой.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Минтранс поддержит введение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч.