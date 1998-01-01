Видео: Австралийская птица эму снесла яйцо в 45-градусный мороз в Иркутске

Самка австралийской птицы эму снесла яйцо во время аномальных морозов в Иркутске. Об этом Пятому каналу сообщили в зоопарке «Иркутский зоосад».

— Австралийская птица эму снесла свое первое яйцо весом 520 граммов. Это бы не было таким важным событием, если бы это не случилось в 45-градусный мороз. Вот такой подарок к Новому году для всех жителей Иркутска, — рассказала сотрудница зоопарка Лейла Жданова.

Как стало известно Пятому каналу, птица живет в зоосаде уже два года, и все это время сотрудники не могут найти ей самца. От того яйцо является неоплодотворенным. Оно в 12 раз превосходит по размеру куриное яйцо и имеет необычный цвет.

— Было бы очень хорошо, если бы у самки появилось потомство. Но нужно найти самца, с которым они характерами сойдутся, чтобы у них было взаимопонимание в паре, — цитирует телеканал «Вести-Иркутск» еще одного смотрителя зоопарка Жанну Гайфуллину.

Пятый канал

Эму считается одной из крупнейших птиц в Австралии, которая уступает по величине только страусу. Она также не умеет летать.

Ранее Пятый канал сообщал, что стаи страусов оккупировали земли северной Германии.