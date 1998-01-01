Видео: Австралийская птица эму снесла яйцо в 45-градусный мороз в Иркутске

, 12:43 Видео 43

Птица живет в «Иркутском зоосаде» уже два года, но пока сотрудники зоопарка не могут найти ей самца.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Самка австралийской птицы эму снесла яйцо во время аномальных морозов в Иркутске. Об этом Пятому каналу сообщили в зоопарке «Иркутский зоосад».

— Австралийская птица эму снесла свое первое яйцо весом 520 граммов. Это бы не было таким важным событием, если бы это не случилось в 45-градусный мороз. Вот такой подарок к Новому году для всех жителей Иркутска, — рассказала сотрудница зоопарка Лейла Жданова.

Как стало известно Пятому каналу, птица живет в зоосаде уже два года, и все это время сотрудники не могут найти ей самца. От того яйцо является неоплодотворенным. Оно в 12 раз превосходит по размеру куриное яйцо и имеет необычный цвет.

— Было бы очень хорошо, если бы у самки появилось потомство. Но нужно найти самца, с которым они характерами сойдутся, чтобы у них было взаимопонимание в паре, — цитирует телеканал «Вести-Иркутск» еще одного смотрителя зоопарка Жанну Гайфуллину.

Пятый канал

Эму считается одной из крупнейших птиц в Австралии, которая уступает по величине только страусу. Она также не умеет летать.

Ранее Пятый канал сообщал, что стаи страусов оккупировали земли северной Германии.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

13:30
NI высмеял «предупреждение» западных стран России в Черном море
13:24
«Мужчина ползал и кричал»: очевидица рассказала о нападении на скорую в Петербурге
12:58
Бизнесмена Михальченко приговорили к колонии за контрабанду алкоголя
12:50
Почему Барбара Брыльска не общается с Пугачевой
12:43
Видео: Австралийская птица эму снесла яйцо в 45-градусный мороз в Иркутске
12:20
Путин подписал закон о продлении оплаты штрафов со скидкой
12:06
Самые популярные маршруты: чем удивит Крым в новогодние каникулы
11:56
Ох, уж эта улыбка: Андрей Малахов выложил фото с DJ Грувом из детского сада
11:35
Новое обновление Instagram назвали самым ужасным за всю историю
11:26
ТОП-10 марок красной икры по версии «Роскачества»
11:18
Момент столкновения локомотива и маршрутки в Петербурге попал на видео
11:14
Фанера и пленка: Как в читинской школе учат детей в лютые морозы
11:05
Нокауты, голы и аксели — чем прославились наши спортсмены в 2018 году
11:04
Видео: прогноз на 2019 год от Забайкальского шамана
11:01
Юноша из Германии помог победить болезнь своему российскому сверстнику
10:45
Нападение на бригаду скорой в Петербурге попало на видео
10:29
Умер двукратный олимпийский чемпион по хоккею Евгений Зимин
10:24
Вот это цена! Кто из звезд просит за выступление на Новый год больше всех
10:16
Знаменитости, которых мы потеряли в 2018 году
10:14
Автобус сбил пенсионерку с внуками в Нижнем Новгороде — кадры с места ЧП

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Итоги роста Пятого канала в соц. медиа

В 2018 году Пятый активно развивал свое влияние в Интернете. Официальный портал канала установил в октябре сразу несколько рекордов посещаемости. Аудитория сайта увеличилась почти на 1 млн человек и составила рекордные 10 млн человек.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

80 лет — время побед: Пятый канал подводит итоги года

2018-й год по праву войдет в историю Пятого канала, как один из самых успешных и ярких периодов.

5-tv.ru

Реклама