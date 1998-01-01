Почему Барбара Брыльска не общается с Пугачевой

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Звезда главного новогоднего фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» рассказал об отношениях с Примадонной.

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок

Польская актриса Барбара Брыльска, сыгравшая Наденьку в «Иронии судьбы», вспомнила съемки фильма в преддверии Нового года. Звезда советских экранов рассказала, что отношения с Аллой Пугачевой, озвучивавшей ее героиню, складывались не самым лучшим образом. Виной тому — несколько инцидентов.

Первый конфликт произошел на мероприятии, на которое опоздала Примадонна. Барбара Брыльска сказала коллеге, что если она считает себя королевой, то приезжать должна первой. Примадонна на это очень обиделась.

Второй случай, по словам Брыльски, произошел в ходе совместного застолья. Актриса перебрала с алкоголем и сделала певице замечание. После этого Барбара и Алла больше никогда не общались, пишет портал Rsute.

Ранее Пятый канал рассказывал о трагедии в семье Брыльски. В 2018 году актриса потеряла сразу двух близких людей — мать и бывшего мужа.

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