Охлобыстин объяснил, почему отказывается играть в пошлых проектах

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 16 0

Актер считает, что у представителей культуры иное предназначение.

Почему Охлобыстин не снимается в пошлых проектах

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Иван Охлобыстин не хочет участвовать в проектах с пошлым юмором

Актер Иван Охлобыстин заявил, что не хотел бы участвовать в проектах, где спекулируют на взаимоотношениях и используют большое количество пошлых шуток. По его мнению, представители культуры должны не только развлекать зрителей, но и помогать им развиваться. Об этом он рассказал в преддверии нового шоу на федеральном телевидении.

Артист вспомнил случай на одном из проектов, когда обратил внимание на обилие неприличного юмора. Редактор с более чем тридцатилетним опытом работы на телевидении и радио ответила ему, что зритель непривередливый и такой материал вполне подойдет. Однако Охлобыстин не согласился с этой позицией.

«Считаю, что наша задача, представителей культуры, — объяснять, утешать, отвлекать и развивать. И это — важно», — подчеркнул актер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иван Охлобыстин с иронией высказался о своем экранном амплуа. Актер признался, что вряд ли получит предложение сыграть в эротическом фильме, поскольку зрители и режиссеры привыкли видеть его в образе злодея с готическими и панковскими чертами. По словам Охлобыстина, молодых красавцев в индустрии достаточно, а вот актеров его типажа гораздо меньше.

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