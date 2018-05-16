Заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании-подрядчика «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин рассказал о прорывном 2018 годе.

Топ-менеджер назвал уходящий год знаковым для всего мостостроения в целом — удалось открыть движение по автомобильной части Крымского моста, что стало большим успехом и профессиональным достижением.

Кром того, строителям удалось перевыполнить план монтажных работ при возведении железнодорожной части переправы. К концу 2018 года готовы все 307 опор (3000 свай) высотой от 5 до 35 метров. Собраны 95% металлоконструкций, а уже в январе завершится строительство мостового полотна железнодорожной части от Тамани до Керчи. Первые поезда планируют пустить по мосту к концу 2019 года. Сейчас на стройке круглосуточно работают около пяти тысяч строителей и полторы сотни машин и механизмов.

16 мая 2018 года автомобильное движение по Крымскому мосту открыл лично Владимир Путин за рулем КамАЗа.

1 октября переправу открыли для большегрузов. За первые полгода эксплуатации Крымский мост помог сэкономить водителям шесть миллиардов рублей.