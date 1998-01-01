Ленинградская область полностью перешла на цифровое телевидение

Ленинградская область полностью подключена к цифровому телевидению, сообщает Медиацентр правительства Санкт-Петербурга.

— Специалисты филиала РТРС «Санкт-Петербургский региональный центр» включили второй мультиплекс цифрового эфирного телевидения на всех предающих объектах РТРС в Ленинградской области, что означает запуск цифровой эфирной сети в регионе в полном объеме, — говорится в сообщении.

Отмечается, что под вторым мультиплексом подразумевается пакет из десяти цифровых эфирных телеканалов, среди которых «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ и «Муз ТВ».

Аналоговое телевидение перестанет работать в регионе с 3 июня 2019 года.

Ранее Пятый канал сообщал, что с 22 декабря цифровое вещание доступно на территории всей России.