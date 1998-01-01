Актер Антон Богданов ушел из «Реальных пацанов»

Пермский актер Антон Богданов заявил о своем уходе из сериала «Реальные пацаны». Персонаж «Антоха» в ходе шестого сезона оставит своих друзей и уедет на поиски лучшей жизни.

— Я принял решение. Я покинул проект. Ребята, конечно, расстроились. Но я всех по-честному предупредил и сказал: «ребята, я хочу идти дальше», — приводит высказывания Богданова URA.RU.

Актер поделился, что в настоящее время его привлекают более серьезные амплуа — недавно Богданов сыграл роль уральского парня по прозвищу Волчок в военной драме «Т-34», которая выйдет на экраны в первый день Нового года.

Российский комедийный сериал «Реальные пацаны» идет на телеэкранах на протяжении последних девяти лет. В марте 2019 года запланирована премьера второго блока шестого сезона.

Ранее Пятый канал рассказывал, что реквизит из сериала решено выставить на продажу.