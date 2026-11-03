«Детективные и не детективные»: фильмы каких режиссеров нравятся актеру Кузнецову

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Мария Медведева
Мария Медведева Журналист Эксклюзив 55 0

Артист предпочитает довольно мрачные картины, которые держат в напряжении.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Актер Игорь Кузнецов рассказал о любви к фильмам Дэвида Линча и Дэвида Финчера

Актер Игорь Кузнецов рассказал корреспонденту 5-tv.ru о своих предпочтениях в кино на премьере детективного сериала «Улей». Среди режиссеров, чьи работы ему особенно близки, артист выделил Дэвида Линча и Дэвида Финчера.

В числе любимых картин Кузнецов упомянул «Твин Пикс» и «Синий бархат», которые снял Линч. Также актер признался в любви к фильмографии Финчера, отметив, что детективная составляющая прослеживается даже в тех его работах, которые формально не относятся к этому жанру.

«Дэвида Линча фильмы, „Твин Пикс“, „Синий бархат“ — вот эти вот все детективные истории. Финчера люблю. Все тоже его фильмы — детективные и не детективные, но там всегда какая-то детективная составляющая есть», — поделился Кузнецов.

Премьера сериала «Улей» режиссера Сергея Осипьяна состоялась в Театре-мастерской Петра Фоменко. Сюжет разворачивается вокруг гастролей труппы Мордовского национального театра драмы, которая приезжает в Москву на театральный фестиваль со спектаклем по мотивам эрзянского фольклора.

Дэвид Финчер известен прежде всего мрачными психологическими триллерами, в которых расследование преступлений становится способом исследовать человеческие страхи, одержимость и темные стороны личности. Среди самых известных картин режиссера — «Семь», «Бойцовский клуб», «Зодиак», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Социальная сеть» и «Исчезнувшая». Его работы неоднократно номинировались на «Оскар».

Дэвид Линч прославился благодаря узнаваемому авторскому стилю, в котором сюрреализм, мистика и тревожная атмосфера переплетаются с повседневностью. Среди наиболее известных работ режиссера — сериалы «Твин Пикс» и фильмы «Синий бархат», «Малхолланд Драйв» и «Человек-слон».

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