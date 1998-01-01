Украина сняла запрет на въезд мужчинам из РФ в возрасте от 16 до 60 лет

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Украинские пограничники продолжают проверять россиян в усиленном режиме.

Фото: Facebook @DPSUkraine

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что киевские власти сняли запрет на взъезд в страну россиян в возрасте от 16 до 60 лет.

— Особое внимание мы уделяем въезжающим в Украину гражданам 70 стран из перечня миграционного риска. Россия тут на первом месте. Запрет на въезд мужчинам из РФ снят, — заявил Слободян.

Он добавил, что после первичного контроля со всеми гражданами России проходит беседа, в ходе которой устанавливаются цели визита в страну, после чего принимается решение о допуске.

Основанием для въезда в страну для россиянина является заграничный паспорт, но могут потребоваться дополнительные документы и справки, отметил представитель погранслужбы Украины.

Военное положение на территории десяти областей Украины было введено 26 ноября, на следующий день после провокации с участием кораблей ВМС Украины в Керченском проливе. В течение месяца украинские пограничники не пускали в страну россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

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