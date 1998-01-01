Уксус и бытовая химия — новое применение старым новогодним елям

, 1:34 45

Хвойные деревья довольно тяжело перерабатывать из-за присутствия в их составе сложного полимера, но ученые нашли выход.

Фото: www.globallookpress.com

Ученые британского Шеффилда нашли новое применение старым новогодним елкам, сообщает teleprogramma.pro. По их мнению, при правильной обработке, ненужный новогодний атрибут может стать сырьем для уксуса, красителей, пищевых добавок и бытовой химии.

Главная проблема с промышленным использованием хвойных деревьев — сложный полимер лингоцеллюлоза, который тяжело переработать. Синтия Карти из университета Шеффилда придумала новый способ применения елок — если обработать опавшую хвою глицерином, она распадется на жидкую и твердую фракции. Жидкость можно будет использовать в качестве сырья для красителей, уксуса, пищевых добавок и освежителей полости рта.

Ранее Пятый канал публиковал фото новогодних елок из домов звезд.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

1:58
Девочка из Петербурга одна поехала в гости к Деду Морозу
1:34
Уксус и бытовая химия — новое применение старым новогодним елям
1:08
Российский истребитель совершил безопасный перехват самолета ВВС США — Пентагон
0:35
Прихожанам РПЦ разрешили причащаться в Пантелеимоновом монастыре на Афоне
0:11
Звезда «Такси» признался, что мечтает сыграть российскую историческую личность
23:54
«Ограничения действуют, как и раньше» — Украина о праве на въезд гражданам РФ
23:53
«Ябеда-корябеда»: Школьная форма в Китае рассказывает обо всех действиях ученика
23:29
В драке рэперов Птахи и Obe 1 Kanobe пострадал сотрудник Росгвардии
23:16
В 2018 году было самое большое пополнение флота РФ за последние годы — эксперт
23:01
Звезда «Такси» поражен тем, как в РФ слушают Путина за пять минут до Нового года
22:48
«Время упущенных возможностей» — российский посол в США подвел итоги года
22:28
Кузбасские энергетики «сошли с ума» — видео
22:11
Синод РПЦ заявил об организации своего экзархата в Западной Европе — патриархат
22:07
Стало известно, где встретит Новый год Владимир Путин
21:49
Кержаков сообщил в полицию о подготовке его убийства
21:39
Водка и Eminem: звезда «Такси» рассказал о Новом годе в одиночестве
21:13
В МВД РФ инициировали проверку охоты губернатора Иркутской области
20:46
Меркель и Макрон волнуются, что украинские моряки встретят Новый год не дома
20:36
Украина сняла запрет на въезд мужчинам из РФ в возрасте от 16 до 60 лет
20:26
Взрыв в туристическом автобусе произошел в Египте, есть погибшие

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Итоги роста Пятого канала в социальных медиа

В 2018 году Пятый активно развивал свое влияние в Интернете. Официальный портал канала установил в октябре сразу несколько рекордов посещаемости. Аудитория сайта увеличилась почти на 1 млн человек и составила рекордные 10 млн человек.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Правдой» долю не испортишь. Пятый канал подсчитал свои успехи за год

Пятый канал стало смотреть больше народу, и у экранов он задерживается всё дольше.

5-tv.ru

Реклама