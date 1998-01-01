Ученые британского Шеффилда нашли новое применение старым новогодним елкам, сообщает teleprogramma.pro. По их мнению, при правильной обработке, ненужный новогодний атрибут может стать сырьем для уксуса, красителей, пищевых добавок и бытовой химии.

Главная проблема с промышленным использованием хвойных деревьев — сложный полимер лингоцеллюлоза, который тяжело переработать. Синтия Карти из университета Шеффилда придумала новый способ применения елок — если обработать опавшую хвою глицерином, она распадется на жидкую и твердую фракции. Жидкость можно будет использовать в качестве сырья для красителей, уксуса, пищевых добавок и освежителей полости рта.

Ранее Пятый канал публиковал фото новогодних елок из домов звезд.