«Может делать все, что угодно»: Дробыш о скандальном поведение Ромы Зверя

Виктор Дробыш вступился за зрителей, на которых выругался Рома Зверь

Люди, пришедшие на концерт, могут делать все, что угодно, в рамках приличий. Об этом заслуженный артист РФ Виктор Дробыш сказал на шоу «5 звезд» на «Дорожном радио». Видео оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

Так композитор прокомментировал поведение солиста группы «Звери» Ромы Билык, который не так давно во время выступления в Москве сорвался на зрителей, снимающих его на телефон. Исполнитель песни «Районы-кварталы» был недоволен тем, что никто из присутствующих не поет вместе с ним.

По мнению Виктора Дробыша, поклонники могут делать на концерте все, что хотят.

«Человек, который заплатил деньги и пришел на твой концерт, может делать все, что угодно в рамках приличий», — сказал заслуженный артист России.

Виктор Дробыш не видит ничего страшного в том, что во время концерта зрители не подпевают артисту. Он уверен: за атмосферу в зале отвечает, прежде всего, музыкант.

«Значит ты им создал такую атмосферу душевную, что им хочется снимать», — подытожил композитор, отметив, что если людям захочется петь, то они будут петь.

Также в шоу на «Дорожном радио» Виктор Дробыш рассказал, что совсем скоро у него состоится стадионное шоу «Восемнадцать друзей Дробыша» — это юбилейный концерт, приуроченный к 60-летию композитора.

Ранее певец Роман Архипов объяснил скандальное поведение солиста группы «Звери». По его мнению, Рома Билык просто не выдержал давления и, к сожалению, сорвался на зрителях. При этом артист добавил, что ни один исполнитель, какой бы статус у него ни был, не должен себе позволять подобное.

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