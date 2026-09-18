Посмотрите в зеркало: какой из четырех типов старения лица у вас и как продлить молодость

В погоне за вечной молодостью не жалко и потратиться на дорогой крем от морщин. Но что, если в том месте, куда он активно наносится, их и не будет? Допустим, вместо уголков глаз морщины соберутся на лбу или вместо них появятся брыли.

Вроде крем и не виноват, но время упущено, а деньги потеряны. Как избежать такой ошибки, 5-tv.ru эксклюзивно рассказала врач-дерматовенеролог и косметолог Екатерина Васильева.

Как узнать свой тип старения лица

Как определить свой тип старения лица, убрать морщины. Фото: 5-tv.ru

Современная косметология выделяет четыре основных типа старения: мелкоморщинистый, деформационный, мимический и усталый.

Каждый из них диктует свои правила игры в борьбе за молодость. Чтобы правильно определить свой тип, достаточно внимательно посмотреть в зеркало и оценить структуру кожи и овала лица. Исходя из этого, станет понятнее, что в составе кремов поможет сохранить красоту.

Но, к сожалению, надеяться только на баночки наивно. Современная косметология предлагает аппаратные и инъекционные методы, которые практически безболезненны, не требуют длительного восстановления и доступны широкому кругу пациентов.

«Даже самый прекрасный крем — это очень хорошее дополнение, это хорошая гигиена для всех нас. Но надеяться на то, что самый дорогой, самый прекрасный крем избавит нас от морщин на лице, конечно же, не стоит. Нужно давать нашей коже питание и изнутри, и снаружи и периодически делать аппаратные методы, которые на сегодняшний день очень хорошо развиты, практически не имеют реабилитации», — резюмировала врач-дерматовенеролог.

Нет универсального возраста, когда организм «включает» режим старения — есть лишь примерные временные рамки. Считается, что уже после 25 лет плавно и почти незаметно в коже снижается выработка коллагена и гиалуроновой кислоты, но первые визуальные проявления у многих женщин становятся заметны ближе к 30–35 годам, а отчетливые возрастные изменения чаще проявляются после 40 лет.

Ключевыми факторами, ускоряющими старение, считаются:

Ультрафиолетовое излучение — главная причина фотостарения;

Курение и загрязненный воздух;

Хронический стресс и недостаток сна;

Избыток сахара и простых углеводов в рационе.

Примерно в 80% случаев появление морщин связано не с возрастом как таковым, а с воздействием солнца и особенностями образа жизни.

Как сохранить молодость при мелкоморщинистом типе старения лица

Как определить свой тип старения лица, убрать морщины. Фото: 5-tv.ru

Обладательницы сухой, тонкой кожи часто радуются тому, что их овал лица остается четким даже в зрелом возрасте. Однако этот тип старения часто проявляется раньше других.

«Где-то начиная с тридцати лет, все лицо покрывается мелкоморщинистой сеткой», — предупредила врач.

В этом случае ключевая задача — создание гидрорезерва. Без постоянного увлажнения изнутри не обойтись. Здесь отлично работают как кремы, так и инъекции гиалуроновой кислоты, которые помогают коже удерживать влагу.

Что искать в составе уходовых средств:

Гиалуроновая кислота (разной молекулярной массы) — глубокое увлажнение;

Церамиды — восстановление липидного барьера;

Сквалан, масло ши, масло жожоба — питание и смягчение;

Ретинол в низких концентрациях — стимуляция ремоделирования дермы;

Пептиды;

AHA-кислоты (гликолевая, миндальная, молочная) — отшелушивание и стимуляция коллагена;

Антиоксиданты: витамин С, витамин Е — защита от фотостарения.

А вот с лазерными методиками, которые эффективно убирают уже сформировавшиеся морщины, нужно быть крайне осторожными, чтобы случайно не истончить и без того нежную кожу.

«Здесь очень важен грамотный подход с врачом, который создаст гидрорезерв и одномоментно уберет те морщины, которые уже образовались», — предостерегла Васильева.

Как сохранить молодость при деформационном типе

Как определить свой тип старения лица, убрать морщины. Фото: 5-tv.ru

Прямая противоположность первому типу — деформационный. Он характерен для обладателей жирной и пористой кожи, часто имеющих склонность к полноте.

Основная проблема таких пациентов — гравитационный птоз. Тяжелые мягкие ткани буквально сползают вниз, формируя брыли, второй подбородок и делая нижнюю треть лица визуально массивной.

«Немного избыточный вес, то есть тяжелая средняя и нижняя треть лица, которая за счет именно тяжелых тканей тянет за собой зону нижней трети, создавая брыли и зону второго подбородка», — описала проблему косметолог.

Что искать в составе уходовых средств:

ДМАЭ — повышает мышечный тонус, подтягивает овал;

Пептиды — стимулируют коллаген;

Кофеин — лимфодренажный эффект, снимает отеки;

Ниацинамид — укрепляет барьер;

Ретинол в средних концентрациях — стимулирует обновление.

В профессиональном кабинете таким пациентам показаны мощные аппаратные методики. РФ-лифтинг отлично собирает ткани средней и нижней трети, а современные лазерные технологии с внутрикожным электродом позволяют удалить излишки подкожно-жировой клетчатки и кожи, обеспечивая видимый лифтинг-эффект. При этом базовый уход с увлажнением и питанием остается обязательным для всех.

«На сегодняшний день это самый действенный метод, особенно при таком типе старения. Ну и, конечно же, уходовые средства увлажнять и питать ткани для того, чтобы они больше сохраняли. Чем больше напитаны ткани, тем дольше они не стареют», — добавила эксперт.

Как сохранить молодость при мимическом типе

Как определить свой тип старения лица, убрать морщины. Фото: 5-tv.ru

Этот тип характерен для людей худощавого телосложения. У них обычно большой лоб, сухая или нормальная кожа.

Морщины у таких людей появляются исключительно в моменты активной мимики и исчезают в состоянии покоя — но только поначалу. Если вовремя не вмешаться, постоянные заломы кожи приведут к формированию глубоких Препаратом номер один для такого типа старения является ботулотоксин. Он блокирует активность мышц, не давая заломам углубляться.

«Бояться его не нужно, существует очень много мифов по поводу введения ботулотоксина, но могу сказать одно — это как раз препарат, который необходим, чтобы предупредить образование морщин, а уже не лечить их. Лучше изначально не дать этому залому образоваться», — подчеркнула косметолог.

Дополнительно для поддержания тонуса кожи рекомендуются препараты гиалуроновой кислоты.

Что искать в составе уходовых средств:

Пептиды-миорелаксанты (аргирелин, SYN-AKE) — блокируют сокращение мимических мышц, уменьшают глубину морщин;

Ретинол — работают с глубокими заломами;

Ниацинамид — против пигментации;

Антиоксиданты (витамины С и Е).

Как сохранить молодость при усталом типе

Как определить свой тип старения лица, убрать морщины. Фото: 5-tv.ru

Самый «молодой» по ощущениям, но коварный тип — усталый. Он начинается со средней трети лица, лицо приобретает болезненный, изможденный вид. Характерен для людей с нормальным или смешанным типом кожи и средним телосложением.

«В основном идет он сверху вниз, начиная со средней трети, мы видим пропадение в носощечной борозде, которое создает такой уставший вид», — описала симптомы Екатерина Васильева.

Что искать в составе:

Витамин С — возвращает сияние, стимулирует коллаген;

Глутатион — мощный антиоксидант, осветляет;

Ниацинамид;

Пептиды;

Гиалуроновая кислота — восполнение объема за счет увлажнения.

Для профессиональной коррекции этого состояния требуются глубокие инъекции филлеров на основе гиалуроновой кислоты, которые восполняют утраченный объем. Также активно используется работа со связочным аппаратом лица с помощью специальных лазерных технологий — как внутриротовым доступом, так и снаружи. Это укрепляет каркас лица и не дает овалу «плыть» вниз, при этом реабилитационный период минимален.