Фото: Какие елки поставили у себя дома звезды шоу-бизнеса

, 14:15 Фото 48

Отечественные и зарубежные звезды всю готовятся к главному зимнему празднику.

Фото: www.globallookpress.com

В преддверии Нового года и Рождества дома людей преображаются и сверкают яркими огоньками. Пущее волшебство дарит интерьерам ель, под которой в ночь с 31 декабря на 1 января будут лежать подарки. Впрочем, многие решили не тянуть до последнего и уже установили дома главный атрибут зимнего праздника. Не стали исключением и знаменитости.

Первым елку поставил у себя дома певец Дима Билан. Новогодняя красавица появилась у него еще 19 ноября. Этот радостный момент исполнитель запечатлел на фото.

— Кто как, а я елку поставил! С наступающим! — прокомментировал снимок певец.

 
 
 
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Публикация от Dima Bilan (@bilanofficial)

На месяц от Димы Билана отстала балерина Анастасия Волочкова. Скандальная танцовщица нарядила новогоднее дерево 11 декабря. На удивление, звезда балета даже не стала растягиваться в шпагате рядом с елью и выбрала для фотосессии более скромную позу.

 
 
 
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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Следующим «елочную эстафету» принял Сергей Лазарев. Певец наряжал елку вместе с сыном 13 декабря. Исполнитель рассказал, что малыш очень ждал появления дерева дома и ему уже не терпится забрать из-под дерева свои подарки.

— Никита очень ждал появления новогодней ёлки в доме, так как он давно написал письмо Деду Морозу и хотел его положить под елку, но так как папа был в туре, он терпеливо ждал моего возвращения и того момента, когда я наряжу елку, — написал Сергей.

 
 
 
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Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

Новогодней атмосферой пропитался и дом певицы Валерии. Радостная жена Пригожина поставила елку и сразу же записала с ней видео.

 
 
 
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Публикация от VALERIYA (@valeriya)

Активно готовят свои дома к Рождеству и зарубежные звезды. Синди Кроуфорд не стала изощряться и нарядила елку «по минимуму». Поклонники решили, что у актрисы просто нет настроения отмечать праздник: развод с предпринимателем Рэнди Герберем забрал все душевные силы.

 
 
 
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Бейонсе подошла к «елочному» вопросу чересчур креативно. Певица решила, что незачем украшать дерево, когда можно нарядить дочь.

 
 
 
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Публикация от Beyoncé (@beyonce)

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как правильно выбрать новогоднюю елку.

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