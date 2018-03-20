Фото: Какие елки поставили у себя дома звезды шоу-бизнеса

В преддверии Нового года и Рождества дома людей преображаются и сверкают яркими огоньками. Пущее волшебство дарит интерьерам ель, под которой в ночь с 31 декабря на 1 января будут лежать подарки. Впрочем, многие решили не тянуть до последнего и уже установили дома главный атрибут зимнего праздника. Не стали исключением и знаменитости.
Первым елку поставил у себя дома певец Дима Билан. Новогодняя красавица появилась у него еще 19 ноября. Этот радостный момент исполнитель запечатлел на фото.
— Кто как, а я елку поставил! С наступающим! — прокомментировал снимок певец.
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На месяц от Димы Билана отстала балерина Анастасия Волочкова. Скандальная танцовщица нарядила новогоднее дерево 11 декабря. На удивление, звезда балета даже не стала растягиваться в шпагате рядом с елью и выбрала для фотосессии более скромную позу.
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Следующим «елочную эстафету» принял Сергей Лазарев. Певец наряжал елку вместе с сыном 13 декабря. Исполнитель рассказал, что малыш очень ждал появления дерева дома и ему уже не терпится забрать из-под дерева свои подарки.
— Никита очень ждал появления новогодней ёлки в доме, так как он давно написал письмо Деду Морозу и хотел его положить под елку, но так как папа был в туре, он терпеливо ждал моего возвращения и того момента, когда я наряжу елку, — написал Сергей.
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Новогодней атмосферой пропитался и дом певицы Валерии. Радостная жена Пригожина поставила елку и сразу же записала с ней видео.
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Активно готовят свои дома к Рождеству и зарубежные звезды. Синди Кроуфорд не стала изощряться и нарядила елку «по минимуму». Поклонники решили, что у актрисы просто нет настроения отмечать праздник: развод с предпринимателем Рэнди Герберем забрал все душевные силы.
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Бейонсе подошла к «елочному» вопросу чересчур креативно. Певица решила, что незачем украшать дерево, когда можно нарядить дочь.
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Ранее Пятый канал рассказывал о том, как правильно выбрать новогоднюю елку.