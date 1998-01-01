Прихожанам РПЦ разрешили причащаться в Пантелеимоновом монастыре на Афоне

Монастырь Святого Пантелеимона на Афоне откроют для прихожан Русской православной церкви (РПЦ). Как заявил председатель отдела внешних церковных связей, митрополит Волоколамский Иларион, это будет сделано несмотря на то, что монастырь входит в состав Константинопольского патриархата.

По словам митрополита Иллариона, в данном случае пошли навстречу прихожанам РПЦ, потому что Свято-Пантелеимонов монастырь всегда воспринимался как русский.

— Он принадлежит, конечно, Константинопольской церкви, как и все афонские монастыри, но мы знаем, что этот монастырь строился русскими монахами на русские деньги, там русское и украинское монашеское братство, — заявил Иларион.

Священник добавил, что во всех остальных монастырях, находящихся на Афоне, молиться прихожанам РПЦ по-прежнему запрещено.

Ранее Пятый канал сообщал, что вынужденный разрыв отношений Русской православной церкви с Константинопольским патриархатом привел к тому, что прихожане РПЦ не смогут принимать участия в таинствах, которые совершаются в храмах Афона.