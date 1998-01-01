Автомобиль въехал в ресторан с людьми в Наньтуне на востоке Китая. Судя по кадрам с места, опубликованным CGTN, машина влетела в дверь заведения и снесла столики, за которыми сидели люди. Двоим посетителям понадобилась госпитализация, остальные отделались легкими ссадинами.

По предварительным данным, виновник аварии был нетрезв. Также известно, что он управлял машиной без водительского удостоверения.

Ранее Пятый канал рассказывал о китайском автомобилисте, который протаранил толпу школьников и скрылся. В результате аварии пять человек погибли, восемнадцать — пострадали. Как позже выяснили следователи, перед тем, как сесть за руль, мужчина сильно поругался с женой.



