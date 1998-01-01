Звездный спам: Дмитрий Певцов рассказал про звонки от его имени с навязчивой рекламой

Россияне массово жалуются на «звездный» спам: телефоны простых граждан обрывают якобы знаменитости. Заваливая комплиментами, они предлагают купить что-нибудь со скидкой в ювелирном магазине. Так, например, в числе «звонивших» оказался и актер Дмитрий Певцов. Он рассказал Пятому каналу о том, что думает о таком нечестном маркетинге.

— От моего имени звонки могли бы быть только, если бы я их сам записал. Если кто-то пользуется моим именем — это уже проблема этих людей, связанная с законом РФ, и тех, кто верит этим самозванцам, — сказал артист.

При этом Певцов отмечает, что рекламный ход, когда в маркетинговых целях используется голосовое сообщение от знаменитости, действительно существует. Многие артисты принимают участие в таких компаниях официально.

— Я знаю такой метод рекламного использования голоса. И я знаю людей, которые так записывались, и мне тоже предлагали. Зарабатывать деньги можно и таким способом, очевидно. Но я такого не записывал, — поделился актер.

По предположению Дмитрия Певцова, от его имени россиянам звонил кто-то другой. Скорее всего, это был какой-то талантливый пародист, который просто сымитировал голос популярного актера.

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