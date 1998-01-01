Звезда «Битвы экстрасенсов»: как встретить Новый год, чтобы удача не отвернулась

Участник шоу «Битва экстрасенсов» Михаил Филоненко рассказал Пятому каналу о том, как правильно встретить Год свиньи. Эксперт назвал основные оттенки праздничных нарядов и ингредиенты новогодних блюд, которые порадуют символ 2019 года.

По мнению экстрасенса, лучше всего при выборе новогоднего наряда отдать предпочтение естественным для свиньи тонам — серому и розовому.

— Новый год надо встречать в тонах, которые любит кабанчик, любит свинка, любит поросенок. В принципе, можно в чем-то сером встречать, в чем-то розовом. Но так как свинка у нас еще и земная, то можно и черные вещи надеть. Но не полностью, а в сочетании, — пояснил Филоненко.

Заранее продумать необходимо и праздничный стол, уверен Михаил. При этом ни в коем случае на стол нельзя готовить блюда из свинины. Зато десертов, которыми хрюшка была бы не прочь угоститься, можно ставить сколько угодно — например, овощи и яблоки. В качестве основных блюд подойдут рыба и баранина.

— Кушать желательно рыбу. Можно кушать баранину — с большим количеством овощей. Овощи могут быть на гриле и запеченные. Хорошо было бы запечь яблоки, вырезать серединку и налить туда меда с корицей, — поделился ясновидящий кулинарными хитростями.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что экстрасенс Михаил Филоненко назвал истинную причину развода Елены Степаненко и Евгения Петросяна.