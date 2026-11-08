Умер Анатолий Калмыков, советский и российский актер

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 135 0

О его смерти сообщил режиссер Сергей Рублев.

Умер советский и российский актер Анатолий Калмыков

Фото: Кадр из сериала «Настенька», 2023 г.

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Умер советский и российский актер Анатолий Калмыков. Об этом сообщил российский актер и режиссер Сергей Рублев, который работал с Калмыковым над спектаклем «Мастер и Маргарита».

«Сегодня с большим прискорбием узнал, что 31 октября от нас ушел замечательный человек и артист, мой партнер по постановке «Мастер и Маргарита», — написал он в соцсети.

Рублев вспомнил, что покойный был выходцем из цирковой профессии — в 1972 году тот окончил отделение клоунады Циркового училища, а спустя десять лет получил второе высшее образование — режиссерское, в ГИТИСе.

«Удивительный и талантливый юмористический человек», — так отозвался о нем Рублев.

Калмыков был хорошо известен публике еще в 1970–1980-х годах. Он выступал на цирковой арене и эстраде, поражая зрителей акробатическими трюками. Также много гастролировал, в том числе за границей.

В 1980–1990-х годах Калмыков трудился в «Москонцерте», а затем перешел на работу по свободным контрактам. Зрители могли видеть его не только на сцене, но и в рекламе.

В кино Калмыков пришел в 1969 году, начав с работы каскадера — в фильме «Адъютант его превосходительства» он выполнял трюки вместо народного артиста СССР Юрия Соломина. Также в масштабной картине «Освобождение» Калмыков дублировал сразу нескольких персонажей, а в ленте «Корона Российской империи, или Снова неуловимые» исполнял самые опасные эпизоды за главных актеров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
82.14
0.35 92.19
0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:44
«Нажрусь и умру»: Анита Цой рассказала, чем накормит семью на Новый год
10:04
До последнего часа: россиянам объяснили, почему рабочий день 30 декабря не сократят
9:41
Умер Анатолий Калмыков, советский и российский актер
9:24
Проверьте год рождения: кому положена социальная пенсия в 2027 году
8:56
Не только айтишники: какие профессии станут самыми востребованными через 10 лет
8:33
Бочкарева стала «третьей лишней»: в суде неожиданно вскрылась правда о муже актрисы

Сейчас читают

Как выбрать искусственную елку к Новому году
«Просят заоблачные гонорары»: Матросов о капризах звезд и силе сценария
«Каждое утро знакомится с внучкой»: у Бари Алибасова серьезные проблемы с памятью
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео