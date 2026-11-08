До последнего часа: россиянам объяснили, почему рабочий день 30 декабря не сократят

Депутат Бессараб: в 2026 году 30 декабря не будет сокращенным рабочим днем

В 2026 году 30 декабря не будет официально сокращенным рабочим днем. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

«Тридцать первое декабря в этом году является днем отдыха, но поскольку выходной был перенесен с 4 января, 30 декабря не станет официально сокращенным рабочим днем», — объяснила она.

Бессараб также отметила, что общее число новогодних выходных — 11 дней. Благодаря этому россияне смогут запланировать полноценные каникулы.

Согласно производственному календарю, последняя рабочая неделя этого года будет короткой — трудиться предстоит с 28 по 30 декабря. В следующем году режим труда и отдыха в новогодний период распределится почти так же. В 2027 году 31 декабря будет выходным, при этом последняя рабочая неделя будет длиннее — с 27 по 30 декабря, то есть четыре дня, а не три, как в 2026 году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.