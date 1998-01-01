«Сибирский ангел»: Чемпионка мира по самолетному спорту Светлана Капанина отметила юбилей

Самая титулованная женщина пилот в мире, Светлана Капанина, отмечает юбилей. Почти 30 лет назад она села за штурвал и покорила небо так, что получила международное признание. Светлана безупречно владеет всеми приемами высшего пилотажа, не уступая в мастерстве своим коллегам — мужчинам. Каково это — быть всегда на высоте?

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«Русская Валькирия», «королева небес», или как ее называют британцы — «сибирский ангел». Все это об одном человеке — Светлане Капаниной.

Высший пилотаж в исполнении Светланы Капаниной — это зрелище, от которого захватывает дух. И это нисколько не преувеличение. Все фигуры, которые летчица филигранно рисует в небе, принесли ей всепланетную славу и огромное количество наград. Только золотых медалей различных чемпионатов в ее копилке почти 70. Посчитать остальные — почти невозможно.

— Если брать только международные, то там более 70-ти, 39 золотых — только чемпионата мира. А все остальное — нет, как-то не удалось мне как-то все сосчитать, — рассказала отважная летчица.

Лучшая летчица планеты с гордостью говорит, что в этом году исполнилось 30 лет, как она заболела небом. Больше половины жизни проходит в полетах. За ее выступлениями и тренировками с аэродрома наблюдают не только родные муж и дети, но и коллеги — пилоты «Стрижей» и «Русских витязей». Как и их высший пилотаж, поздравление от знаменитых летчиков — всей группой.

— Дорогая Света. Такого мастера мы хотим видеть в наших рядах. Поэтому на складе взяли ЗШ. Это твой размер, зампотыл выдал. — А самолет-то для меня есть? — Да любой выбирай из девяти, — предложили Светлане коллеги.

Кстати, некоторые из этих летчиков, сначала познакомились с пилотажем Светланы. А уже потом, когда фонарь кабины открылся на земле, поняли — за штурвалом была девушка.

Чтобы понять, насколько сложно выполнять такие фигуры, можно произвести простой расчет. Например, если во время виража перегрузка была 10-кратной, то летчик весом в средние 75 килограммов ощущал себя так, будто весил все 700. Только нужно еще двигать штурвал и РУДы.

Николай Анисимов, его называют голосом пилотажных групп России, свою песню, посвященную Светлане Капаниной, написал в том числе, после того, как побывал вместе с ней в кабине самолета.

— Мы над точкой, как комета, как звезда кордебалета и с отчаянным приветом, я прощаюсь с этим светом. Не пойму я — где планета, слишком близко, рядом где-то. Что ж ты делаешь, ну, Света!

И это при том, что сам Николай в небе далеко не новичок. Впрочем Светлана Капанина не только летчик-ас, но и инструктор I класса летно-испытательной и доводочной базы ОКБ «Сухого». Кстати, любимые самолеты многократной чемпионки мира Су-26 и Су-31.

Ранее Пятый канал рассказывал о выступлении «Стрижей» — на форуме «Армия-2018».