Не перепутайте с другим: какие заболевания могут маскироваться под изжогу

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 32 0

Промедление с обследованием может привести к роковым последствиям.

Какие заболевания можно спутать с изжогой: причины

Фото: www.globallookpress.com/Jochen Tack

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Parade: болезни сердца могут маскироваться под изжогу

Стенокардию, язву и желчнокаменную болезнь можно ошибочно принять за изжогу из-за сходных ощущений в груди и верхней части живота. Об этом гастроэнтерологи Майкл Керли, Зарема Сингсон и Куку Чоудхари рассказали изданию Parade.

Наиболее опасная ошибка — объяснять рефлюксом симптомы сердечного заболевания. По словам Керли, такое случается при стенокардии и даже сердечном приступе. Промедление с обследованием может привести к тяжелым последствиям.

Чоудхари призывает срочно обращаться за медицинской помощью, если дискомфорт сильный, постоянный, возникает при нагрузке или сопровождается одышкой, потливостью, слабостью и тошнотой. Тревожный признак — распространение боли на руку, челюсть, спину или плечо.

Сходство с изжогой бывает и при камнях в желчном пузыре. Дискомфорт может возникать после еды и ощущаться в верхней правой или центральной части живота. Сингсон отмечает, что жалобы также могут включать вздутие и чувство переполненности.

Язва тоже способна вызывать боль в верхней части живота. По одним ощущениям отличить ее от рефлюкса непросто — для уточнения причины может потребоваться эндоскопия. При рвоте с кровью или появлении крови в стуле Керли рекомендует немедленно обращаться за неотложной помощью.

Болезни пищевода также могут сопровождаться похожими симптомами. Среди них специалисты называют эозинофильный эзофагит, ахалазию и спазм пищевода. Некоторые из этих состояний вызывают затруднения при глотании.

Даже ранее установленный рефлюкс не означает, что любой новый дискомфорт в груди связан именно с ним. Частые, усиливающиеся симптомы, нарушения сна и постоянная потребность в безрецептурных средствах — повод записаться к врачу.

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