«Рубиновые звезды помогут России» — звезда «Битвы экстрасенсов» дал прогноз на 2019 год

, 10:11 Эксклюзивное интервью 91

Экстрасенс Михаил Филоненко рассказал Пятому каналу о том, что ждет Россию в наступающем году.

Фото, видео: ВКонтакте @fedmichael, Пятый канал

Участник «Битвы экстрасенсов» Михаил Филоненко рассказал, что ждет россиян в 2019 году.

Как пояснил провидец, год не может «сразу стать хорошим» — как минимум потому что в действительности смена года происходит только в феврале. Только после того, как 2019-й полностью вступит в свои права, благоприятные прогнозы медленно начнут сбываться.

— Для России этот год должен быть очень хорошим. Но он же не может сразу стать хорошим, он начинается 5 февраля. То, что мы справляем с 31 на 1 — это мы делаем такую прелюдию. А настоящий год начинается с 5 февраля. И только после первого полугодия благоприятные прогнозы начнут сбываться, — уверен экстрасенс.

На скорость, с которой наступает благодатное время, также влияет и характер символа года. Свинья неразрывно связана с землей, поэтому наиболее успешными будут проекты, связанные с культивацией и земледелием. Поэтому первые улучшения мы сможем заметить не раньше конца мая — именно тогда появится первая возможность для сельского хозяйства показаться во всей красе.

Вторая половина года действительно будет благодатной для России. Но дело здесь не только в плодородных месяцах. На благополучие государства влияет и еще одно совпадение, которое Филоненко считает неслучайным и глубоко эзотерическим.

— В год свиньи самый лучший камень, который ей и нумерологически показан — это рубин. И нам так повезло, что на башнях Кремля установлены рубиновые звезды. И эти рубиновые звезды будут помогать России, будут помогать всей нашей стране, — рассказал экстрасенс.

Ранее Михаил Филоненко уже рассказывал Пятому каналу, как одеться и накрыть стол на Новый год, чтобы привлечь удачу лично для себя.

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