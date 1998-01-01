Родители рассказали о квесте в Москве, где душили и пытали их детей

Поход воспитанников московской спортшколы на квест компании «Клаустрофобия» завершился царапинами и синяками. Актеры душили и «пытали» детей, а ведущий отказывался останавливать игру, рассказала мать одного из школьников.

Женщина пояснила, детей предупредили, что они будут «жестоко остановлены», если окажут сопротивление аниматорам. Родители восприняли эту фразу как шутку, однако позже оказалось, что смешить их никто не планировал. Спустя несколько минут после начала игры женщина услышала крик детей. Оказалось, что актер схватил одного из них за горло.

— Первого мальчика схватил артист за горло, от испуга он стал вырываться. Его повалили на пол, артист сел сверху. Я занервничала, так как артист был в плаще и мне не было видно на мониторе ребенка. «Ему объясняют правила игры, он их забыл!» — веселился ведущий. «Что ему говорят?», не унималась я. «Да мы успокаиваем его, он стал драться», — вспоминает женщина.

Когда мальчика отпустили, он был уже без свитера, что очень насторожило родителей. Тем не менее, игра продолжилась, но ненадолго. Следующим испытанием была «пытка»: одного из подростков пристегнули к электрическому стулу, а другого наручниками к трубе. В детей стали тыкать ножами, душить и бить мягкой дубинкой.

— Я увидела гримасы боли на лицах детей. Один из них был мой сын, и я знаю как мать, когда ему больно. Я закричала «Остановите квест!», — рассказала мать одного из участников квест.

Женщина потребовала остановить квест, однако ведущий не внял ее просьбе и начал отшучиваться. Когда в ситуацию вмешался ее муж, тоже оказавшийся среди сопровождающих, игру прервали.

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