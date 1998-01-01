Родители рассказали о квесте в Москве, где душили и пытали их детей

Поход воспитанников московской спортшколы на квест компании «Клаустрофобия» завершился царапинами и синяками. Актеры душили и «пытали» детей, а ведущий отказывался останавливать игру, рассказала мать одного из школьников.
Женщина пояснила, детей предупредили, что они будут «жестоко остановлены», если окажут сопротивление аниматорам. Родители восприняли эту фразу как шутку, однако позже оказалось, что смешить их никто не планировал. Спустя несколько минут после начала игры женщина услышала крик детей. Оказалось, что актер схватил одного из них за горло.
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Когда мальчика отпустили, он был уже без свитера, что очень насторожило родителей. Тем не менее, игра продолжилась, но ненадолго. Следующим испытанием была «пытка»: одного из подростков пристегнули к электрическому стулу, а другого наручниками к трубе. В детей стали тыкать ножами, душить и бить мягкой дубинкой.
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Женщина потребовала остановить квест, однако ведущий не внял ее просьбе и начал отшучиваться. Когда в ситуацию вмешался ее муж, тоже оказавшийся среди сопровождающих, игру прервали.
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