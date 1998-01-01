Шесть человек погибли в массовой аварии под Нефтеюганском

Шесть человек погибли и более 10 пострадали в массовом ДТП на 820 километре федеральной трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе ХМАО. Там столкнулись автобус, два грузовика и легковой автомобиль.

Информации об обстоятельствах и виновнике аварии пока нет. По предварительным данным, причиной ДТП могли стать плохие погодные условия. Согласно информации Гидрометцентра, в Нефтеюганске -10 градусов, временами идет снег.

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Ранее Пятый канал рассказывал об еще одном страшном ДТП под Нефтеюганском. Три человека погибли и еще двое в тяжелом состоянии отправлены в больницу после столкновения легковушек на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.