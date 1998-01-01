Предполагаемого убийцу топ-менеджера нефтяной компании задержали в Москве

, 16:41 Эксклюзивное видео 181

Выйти на след подозреваемого удалось благодаря камерам видеонаблюдения.

Фото, видео: Пятый канал

Учредитель нефтяной компании «Мастер-нефть» Шалва Шаляхов был убит в Москве в ночь на 28 декабря. Предполагаемый убийца караулил топ-менеджера в подъезде дома на улице Гарибальди. Киллер нанес Шалве Шаляхову множественные удары ножом в область груди и головы. В результате нападения нефтяник скончался на месте.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как автомобиль Шалвы Шаляхова останавливается напротив подъезда. Вместе с молодой девушкой нефтяник заходит в дом. Спустя несколько минут подруга Шаляхова выбегает из подъезда. Еще чуть позже подозреваемый, скрывая лицо под капюшоном, торопливо выходит на улицу, оглядывается и уходит прочь.

По этим и другим камерам наблюдения оперативники установили путь бегства предполагаемого преступника. Мужчина дошел до Севастопольского проспекта, там «махнул рукой» — поймал машину по-старинке, чтобы не оставлять следов. Опять же, благодаря камерам, полицейские смогли быстро найти таксиста, который рассказал, где высадил пассажира. Задержали подозреваемого в квартире бывшей жены Шалвы Шаляхова. Водитель такси смог его опознать по голосу, несмотря на то, что мужчина прикрывал лицо капюшоном.

Как стало известно, убийство никак не связано с бизнесом Шаляхова. Преступником оказался гражданский муж его бывшей жены. Мужчина хотел обратить в ислам общего сына Шалвы Шаляхова и его экс-супруги. Бизнесмен был против, и в итоге именно это и стало причиной убийства, сообщает РЕН ТВ.

Сейчас с задержанным проводятся следственные действия. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и решен вопрос о мере пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.

Ранее Пятый канал сообщил жуткие подробности массового убийства в Ульяновске.

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