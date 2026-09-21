«Ты здесь»: Диана Гурцкая поделилась архивными кадрами с мужем в годовщину свадьбы
Сегодня певица могла бы отметить 21 год с того дня, когда она стала женой Петра Кучеренко. Однако судьба распорядилась иначе.
Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Диана Гурцкая поделилась архивными кадрами с мужем в годовщину свадьбы
Народная артистка России Диана Гурцкая опубликовала архивные кадры с мужем, замглавы Минобрнауки Петром Курчеренко, в день годовщины их свадьбы. Подборкой семейных снимков Гурцкая поделилась в социальных сетях.
В этом году певица с супругом могли бы отметить 21-ую годовщину регистрации их брака. В карусели Гурцкая подобрала пять фото разных важных моментов истории ее любви. На одном кадре они танцуют на свадьбе, на другом — позируют в самолете, третий снимок сделан в семейной поездке. К публикации Гурцкая добавила лаконичную подпись «21» с эмодзи разбитого сердца, а на фон поставила свой трек «Ты здесь».
В комментариях под публикацией фанаты певицы выразили свои соболезнования.
Супруги состояли в браке почти 18 лет. В 2007 году у них родился долгожданный сын Константин.
Петр Кучеренко скончался 20 мая 2023 года на 46-м году жизни. Он почувствовал себя плохо на борту самолета, когда летел домой из командировки на Кубе.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что сын Дианы Гурцкой планирует завершить карьеру стримера.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
- 20 мая
- «Подарок судьбы»: Диана Гурцкая почтила память мужа в годовщину его смерти
- 5 мая
- Три года вдова: как Диана Гурцкая находит силы жить после смерти любимого мужа
- 14 февр
- Отныне никакого торжества любви: Диана Гурцкая посвятила трогательный пост умершему мужу
- 22 сент
- «Я тебя люблю, моя душа»: Гурцкая обратилась к умершему мужу в годовщину свадьбы
- 29 июн
- «Всегда буду рядом, как и папа»: Гурцкая обратилась к сыну в день его 18-летия
- 20 мая
- «Любовь сильнее смерти»: Диана Гурцкая почтила память мужа
- 14 февр
- «До слез»: Диана Гурцкая трогательно обратилась к покойному мужу
- 24 янв
- «Это моя работа»: как Диана Гурцкая возвращается к жизни после смерти мужа
- 21 янв
- «Я стану ее глазами»: как умерший муж Дианы Гурцкая собирался делать ей предложение
- 21 окт
- Словно дворец: на могиле мужа певицы Дианы Гурцкая появился необычный памятник
47%
Нашли ошибку?