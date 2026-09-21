«Ты здесь»: Диана Гурцкая поделилась архивными кадрами с мужем в годовщину свадьбы

Диана Гурцкая поделилась архивными кадрами с мужем в годовщину свадьбы

Народная артистка России Диана Гурцкая опубликовала архивные кадры с мужем, замглавы Минобрнауки Петром Курчеренко, в день годовщины их свадьбы. Подборкой семейных снимков Гурцкая поделилась в социальных сетях.

Instagram*/diana.gurtskaya.official

В этом году певица с супругом могли бы отметить 21-ую годовщину регистрации их брака. В карусели Гурцкая подобрала пять фото разных важных моментов истории ее любви. На одном кадре они танцуют на свадьбе, на другом — позируют в самолете, третий снимок сделан в семейной поездке. К публикации Гурцкая добавила лаконичную подпись «21» с эмодзи разбитого сердца, а на фон поставила свой трек «Ты здесь».

В комментариях под публикацией фанаты певицы выразили свои соболезнования.

Супруги состояли в браке почти 18 лет. В 2007 году у них родился долгожданный сын Константин.

Петр Кучеренко скончался 20 мая 2023 года на 46-м году жизни. Он почувствовал себя плохо на борту самолета, когда летел домой из командировки на Кубе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сын Дианы Гурцкой планирует завершить карьеру стримера.

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