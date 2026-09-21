Поможет ручка: как прогнать офисную сонливость и размяться во время рабочего дня

Сидячая работа утомляет не только мозг: к концу дня затекают руки, ноги и шея, а накопившееся напряжение мешает уснуть. Но есть простой выход — несколько упражнений можно выполнить прямо на стуле, не отрываясь от дел. А если бессонница все же дает о себе знать, на помощь придут травяные чаи и настои.

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Упражнение для расслабления прямо в офисе

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Иногда само тело как будто говорит: «Я не хочу и не могу больше ничего делать». Особенно если трудиться приходится постоянно в сидячем положении. Фитнес-тренер Сергей Литовченко рассказал, как быстро привести себя в норму во время рабочего дня.

«Садитесь на край стула, спину выпрямляем и, закрыв глаза, руки кладем на коленки, как будто тянем голову вверх и сжимаем лопатки. На глубоком вдохе чуть-чуть потянулись, потянулись и на выдохе расслабили спину. Так делаем пять-семь раз. Опять лопатки свели, голову тянем вверх, как будто нас кто-то тянет за ниточку. Глубокий вдох, выдох», — рассказал эксперт.

Упражнение для рук прямо в офисе

www.globallookpress.com/Roman Naumov

У офисных работников часто развивается туннельный синдром, и избавиться от него тоже может помочь простое упражнение.

«Когда человек занимается одним и тем же, он чувствует, что у него сводят пальцы. (Поможет следующее упражнение. — Прим. ред.) руки кладем на стол и перед собой сильно сжимаем в кулак и расслабляем, вытягиваем пальчики вперед. Опять сильно сжимаем в кулак, улучшая кровообращение наших пальцев. Затем вытягивает наши пальцы. Берем ручку, ее зажимаем в ладонях и начинаем крутить. Прям чувствуем, сильно сжимаем и крутим-крутим-крутим-крутим. То есть мы чувствуем, что наше кровообращение улучшается, заработали наши пальчики», — объясняет фитнес-тренер.

Упражнение для ног прямо в офисе

www.globallookpress.com/Lucas Allen

А чтобы быстро снять усталость с ног, нужно положить руки на колени и подниматься со стула без помощи рук. Потихоньку встать, напрячь ягодицы, напрячь ноги и присесть обратно. Затем опять потихоньку встать, напрягая мышцы ягодиц и ног, и снова сесть. Достаточно повторить пять-семь раз.

«И есть еще одно очень хорошее упражнение для того, чтобы прокачать наши икры, низ ног. Там идет застой, когда человек долго сидит. Первое, мы представляем, что мы сидим в машине и нажимаем на педаль газа одной ножкой, вытягиваем носочек вперед, потянули-потянули и, когда на себя тянем, тоже вытягиваем, чувствуем мышцы икр. Если этого будет мало, можно немножко сделать вращательные движения. Пять-семь раз в одну сторону покрутили, пять-семь раз в другую сторону покрутили. Никакого дискомфорта и проблем с варикозом вен у вас не будет», — рассказал Сергей Литовченко.

Упражнение для шеи прямо в офисе

www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs peo

При долгой работе с компьютером устает, конечно, и шея. Снять напряжение поможет следующее упражнение.

«Опять ручки положили на колени, глазки закрыли и потихонечку поднимаем плечи к ушам как можно сильнее. Поднимаем-поднимаем, вдох, и потом делаем выдох и плечи опускаем вниз. Опять поднимаем потихонечку вверх, глубокий вдох, и опускаем вниз — выдох. И самое главное, когда мы работаем с шеей, делаем все плавно и не спеша. После этих пяти-семи раз можно сделать повороты или наклоны влево и вправо», — рассказывает тренер.

Средства, помогающие уснуть

www.globallookpress.com/BAO

Погрузиться в крепкий здоровый сон помогут травяные чаи и настои, например, ромашка аптечная. Она содержит антиоксидант апигенин, который способен подавлять избыточную выработку кортизола.

А вот корень валерианы, пожалуй, самое известное успокоительное. Ее компоненты увеличивают выработку в мозге гамма-аминомасляной кислоты. Это главный тормозной нейромедиатор. Проще говоря, вещество, которое снижает возбудимость нейронов, участвует в регуляции сна и тревожности.

А также при проблемах с бессонницей могут помочь соплодия хмеля. Это растение обладает мощным седативным и снотворным эффектом за счет лапулина. Это секрет, который содержит расслабляющие эфирные масла, горькие смолы и кислоты.

Конечно, перед приемом любых травяных отваров и настоев нужно проконсультироваться с врачом и подробно узнать о противопоказаниях.

В аптеках можно найти и другие средства, которые используются для борьбы с нарушениями сна и повышенной тревожностью. Это и растительные экстракты, и витаминно-минеральные комплексы, и специализированные препараты для расслабления нервной системы, и даже тонизирующие добавки, которые помогут справиться с дневной сонливостью.

Но перед тем, как что-то принимать, тоже необходимо проконсультироваться с врачом. Ведь только специалист может определить первопричину сбоев в работе организма и назначить эффективное лечение.