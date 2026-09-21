Норовирус выявили у 13 детей-хоккеистов, приехавших в Иркутскую область на турнир

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 46 0

Сейчас спортсмены находятся под наблюдением врачей.

Что известно о вспышке норовируса в Иркутской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Иркутской области 13 детей-хоккеистов, приехавших из Новосибирска на соревнования, заболели норовирусной инфекцией. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«По результатам лабораторных исследований биологического материала у заболевших и контактировавших с ними лиц обнаружен норовирус», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас специалисты продолжают эпидемиологическое расследование, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

Как сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, хоккеисты пожаловались на тошноту и рвоту, после чего их доставили в больницу.

Всего госпитализировали 13 человек. Они проходят лечение в Иркутской областной инфекционной клинической больнице. По словам главы региона, спортсмены поступили в медучреждение в состоянии легкой степени тяжести.

«Скорее всего, до конца недели они останутся в больнице под наблюдением врачей. Желаю ребятам скорейшего выздоровления и восстановления!» — написал Игорь Кобзев в своем личном блоге.

В Роспотребнадзоре сообщили, что для локализации очага инфекции уже провели необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий. Ситуация остается на контроле ведомства.

Следственные органы Следственного комитета России по Иркутской области организовали процессуальную проверку по факту произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал о массовом отравлении в детском оздоровительном лагере «Юбилейный» на Сахалине. Там после ужина госпитализировали шесть детей с жалобами на боли в животе, слабость и тошноту.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.20
-0.31 96.67
-0.83
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:07
«Ценой собственной жизни»: в зоне СВО щенок закрыл собой бойцов от дрона
17:00
Сидели весь день и не заметили: почему дефицит движения опаснее, чем кажется
16:58
Салат против жира в печени: какая еда защитит орган от цирроза и стеатогепатита
16:51
«Приключения мамонтенка»: на экраны выходит новая версия любимой сказки
16:40
«Какой позор!» — Трамп назвал причину, по которой нужно немедленно завершить украинский конфликт
16:22
«Грибов наелся»: пенсионер восемь суток блуждал по лесу из-за сбоя компаса

Сейчас читают

Трамп не увидел рекордных цен на дизель: при Байдене все равно было дороже
Россиянам несколько раз увеличат пенсии в 2027 году
Пять миллионов рублей с Пелагеи: спор вокруг дома певицы дорого ей обходится
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен