Норовирус выявили у 13 детей-хоккеистов, приехавших в Иркутскую область на турнир

В Иркутской области 13 детей-хоккеистов, приехавших из Новосибирска на соревнования, заболели норовирусной инфекцией. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«По результатам лабораторных исследований биологического материала у заболевших и контактировавших с ними лиц обнаружен норовирус», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас специалисты продолжают эпидемиологическое расследование, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

Как сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, хоккеисты пожаловались на тошноту и рвоту, после чего их доставили в больницу.

Всего госпитализировали 13 человек. Они проходят лечение в Иркутской областной инфекционной клинической больнице. По словам главы региона, спортсмены поступили в медучреждение в состоянии легкой степени тяжести.

«Скорее всего, до конца недели они останутся в больнице под наблюдением врачей. Желаю ребятам скорейшего выздоровления и восстановления!» — написал Игорь Кобзев в своем личном блоге.

В Роспотребнадзоре сообщили, что для локализации очага инфекции уже провели необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий. Ситуация остается на контроле ведомства.

Следственные органы Следственного комитета России по Иркутской области организовали процессуальную проверку по факту произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал о массовом отравлении в детском оздоровительном лагере «Юбилейный» на Сахалине. Там после ужина госпитализировали шесть детей с жалобами на боли в животе, слабость и тошноту.

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