После подрыва автобуса в Египте усилили охрану туристических объектов

Власти Египта опасаются сокращения туристического потока после трагедии в городе Гиза. По последним данным, жертвами подрыва автобуса стали четыре человека. Среди погибших — трое граждан Вьетнама, а также гид группы — египтянин. Ранения получили еще 12 человек.

Инцидент произошел накануне, 29 декабря, в районе всемирно известных египетских пирамид. Самодельная бомба была заложена на обочине дороги, и сработала, когда автобус проезжал мимо.

По словам правоохранителей, взрывное устройство, скорее всего, было приведено в действие дистанционно.

В последние дни в Каире были усилены меры безопасности. Главная дорога до пирамид находится под особой охраной, но водитель решил изменить маршрут и поехал другим, более коротким путем. Пока ответственность за взрыв никто на себя не взял.