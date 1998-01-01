После подрыва автобуса в Египте усилили охрану туристических объектов

, 17:41 Видео 8

Египетские власти опасаются, что теракт нанесет удар по туристическому сектору.

Фото, видео: Пятый канал

Власти Египта опасаются сокращения туристического потока после трагедии в городе Гиза. По последним данным, жертвами подрыва автобуса стали четыре человека. Среди погибших — трое граждан Вьетнама, а также гид группы — египтянин. Ранения получили еще 12 человек.

Инцидент произошел накануне, 29 декабря, в районе всемирно известных египетских пирамид. Самодельная бомба была заложена на обочине дороги, и сработала, когда автобус проезжал мимо.

По словам правоохранителей, взрывное устройство, скорее всего, было приведено в действие дистанционно.

В последние дни в Каире были усилены меры безопасности. Главная дорога до пирамид находится под особой охраной, но водитель решил изменить маршрут и поехал другим, более коротким путем. Пока ответственность за взрыв никто на себя не взял.

Ранее Пятый канал рассказывал, что мужчина взорвал боевую гранату на торговой базе в Хабаровске.

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