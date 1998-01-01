Обама решил напомнить о себе и назвал свои любимые фильмы

Экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама, который покинул Белый дом почти два года назад, решил поведать миру о своих кинопредпочтениях по итогам уходящего года. Своим рейтингом он поделился на странице в Facebook.

Среди прочего, в этом списке оказались «Черная Пантера», «Аннигиляция», «Магазинные воришки», «Черный клановец», «Если Бил-стрит могла бы заговорить», «Восьмой класс», «Пылающий», «Поддержите девушек» и др.

Часть этих лент посвящена истории дискриминации афроамериканцев в США и в мире.

Но как выяснилось, не только проблемы расизма волнуют Обаму. Он также выделил, так называемую комедию «Смерть Сталина», производства Великобритании, у которой в январе этого года Минкультуры отозвало прокатное удостоверение из-за наличия в ней «элемента экстремизма».