«Ильюшин» создает замену транспортнику Ан-124

Авиационный комплекс Ильюшина приступил к созданию нового самолета Ил-106. Главный конструктор предприятия Николай Таликов заявил, что новая машина заменит собой знаменитый «Руслан» Ан-124. Борт будет обладать той же грузоподъемностью — 80 тонн с перегрузом в 110-120 тонн. Грузовая кабина Ил-106 будет иметь размеры как у предшественника. Новейшее военно-транспортное воздушное судно будет соответствовать всем современным параметрам по пилотажному авиационному комплексу, по ресурсу, а также по перевозимым грузам.

— На самолете будут установлены новые двигатели, новая авионика и все остальное, — подчеркнул Николай Таликов в разговоре с RT.

По словам главного конструктора, специалисты уже начали работать над двигателями тягой 24-26 тонн. Таким образом, вопрос о том, чтобы модернизировать «Руслан», закрыт.

В августе 2018 года авиационный комплекс «Ильюшин» сообщил о том, что взялся за «апгрейд» Ан-124, для чего специалистам потребуется 4 года. Однако уже вскоре конструкторы решили оставить этот проект и разработать новый самолет, сообщает Утро.ру.

Ан-124 «Руслан» — самый грузоподъемный серийный грузовой самолет, который производили с 1984 по 2004 годы в Советском Союзе и России.

Ранее Пятый канал сообщил, в «Ильюшине» высмеяли обзор на Ил-112В и Ан-140 в западных СМИ.