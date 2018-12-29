Путин принял участие в товарищеском хоккейном матче на Красной площади

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В сердце российской столицы проходит товарищеский хоккейный матч «Ночная лига».

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Президент России Владимир Путин принял участие в товарищеском хоккейном матче «Ночная лига» на Красной площади, передает РИА Новости.

Традиционно в матче играют министр обороны РФ Сергей Шойгу, прославленные ветераны хоккея Алексей Касатонов, Павел Буре, Вячеслав Фетисов.

Ночная хоккейная лига была организована 15 декабря 2011 года после встречи Путина и легендарных ветеранов отечественного хоккея, на которой речь шла о необходимости развития любительского хоккея.

Задачей Лиги, получившей громкую аббревиатуру НХЛ, является привлечение взрослых мужчин, а с недавнего времени и женщин — к спорту. Ее смысл — поддержать тех, кто ближе к ночи, после работы, предпочитает сыграть в хоккей, а не посидеть перед телевизором.

Ранее Пятый канал рассказывал, кто стал обладателем Кубка «Ночной лиги».

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