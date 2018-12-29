Путин принял участие в товарищеском хоккейном матче на Красной площади

Президент России Владимир Путин принял участие в товарищеском хоккейном матче «Ночная лига» на Красной площади, передает РИА Новости.

Традиционно в матче играют министр обороны РФ Сергей Шойгу, прославленные ветераны хоккея Алексей Касатонов, Павел Буре, Вячеслав Фетисов.

Путин играет в хоккей на Красной площади pic.twitter.com/1iEfeyfkLf — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 29 декабря 2018 г.

Ночная хоккейная лига была организована 15 декабря 2011 года после встречи Путина и легендарных ветеранов отечественного хоккея, на которой речь шла о необходимости развития любительского хоккея.

Задачей Лиги, получившей громкую аббревиатуру НХЛ, является привлечение взрослых мужчин, а с недавнего времени и женщин — к спорту. Ее смысл — поддержать тех, кто ближе к ночи, после работы, предпочитает сыграть в хоккей, а не посидеть перед телевизором.

Ранее Пятый канал рассказывал, кто стал обладателем Кубка «Ночной лиги».