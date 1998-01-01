Стали известны имена погибших и пострадавших в аварии с участием автобуса, перевозившего вахтовиков, двух грузовых машин и легковушки, которая произошла в Нефтеюганском районе ХМАО, 29 ноября. В результате ДТП погибли шесть человек, около 20 пострадали.
Список погибших:
- Николай Р. 1959 г/р
- Константин Ж. 1960 г/р
- Анатолий И. 1964 г/р
- Алексей В. 1972 г/р
- Альберт Т. — водитель автобуса
- Расим А. 1973 г/р — водитель МАЗ
Список пострадавших:
- Тимур Г. 1984 г/р
- Виталий Щ. 1988 г/р
- Никита К. 1988 г/р
- Альберт Т. 1977 г/р
- Петр Р. 1964 г/р
- Марат Р. 1989 г/р
- Антон У. 1985 г/р
- Александр С. 1987 г/р
- Руслан И. 1989 г/р
- Максим У. 1979 г/р
- Евгений М. 1984 г/р
- Наиль М. 1988 г/р
- Евгений П. 1966 г/р
- Артур З. 1986 г/р
- Руслан Р. 1987 г/р
- Александр Ш. 1991 г/р
- Ильдус Я. 1961 г/р
- Александр Н.
В автобусе находились сотрудники «РН-Бурение», буровые мастера. Все, кто был в салоне транспортного средства были застрахованы.
Ранее Пятый канал опубликовал кадры с места смертельного ДТП с вахтовым автобусом в ХМАО.