Стали известны имена погибших и пострадавших в аварии с участием автобуса, перевозившего вахтовиков, двух грузовых машин и легковушки, которая произошла в Нефтеюганском районе ХМАО, 29 ноября. В результате ДТП погибли шесть человек, около 20 пострадали.

Список погибших:

Николай Р. 1959 г/р Константин Ж. 1960 г/р Анатолий И. 1964 г/р Алексей В. 1972 г/р Альберт Т. — водитель автобуса Расим А. 1973 г/р — водитель МАЗ

Список пострадавших:

Тимур Г. 1984 г/р Виталий Щ. 1988 г/р Никита К. 1988 г/р Альберт Т. 1977 г/р Петр Р. 1964 г/р Марат Р. 1989 г/р Антон У. 1985 г/р Александр С. 1987 г/р Руслан И. 1989 г/р Максим У. 1979 г/р Евгений М. 1984 г/р Наиль М. 1988 г/р Евгений П. 1966 г/р Артур З. 1986 г/р Руслан Р. 1987 г/р Александр Ш. 1991 г/р Ильдус Я. 1961 г/р Александр Н.

В автобусе находились сотрудники «РН-Бурение», буровые мастера. Все, кто был в салоне транспортного средства были застрахованы.

Ранее Пятый канал опубликовал кадры с места смертельного ДТП с вахтовым автобусом в ХМАО.