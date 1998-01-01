Список погибших и пострадавших в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

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Шесть человек стали жертвами массового ДТП в Югре.

Фото: www.globallookpress.com

Стали известны имена погибших и пострадавших в аварии с участием автобуса, перевозившего вахтовиков, двух грузовых машин и легковушки, которая произошла в Нефтеюганском районе ХМАО, 29 ноября. В результате ДТП погибли шесть человек, около 20 пострадали.

Список погибших:

  1. Николай Р. 1959 г/р
  2. Константин Ж. 1960 г/р
  3. Анатолий И. 1964 г/р
  4. Алексей В. 1972 г/р
  5. Альберт Т. — водитель автобуса
  6. Расим А. 1973 г/р — водитель МАЗ

Список пострадавших:

  1. Тимур Г. 1984 г/р
  2. Виталий Щ. 1988 г/р
  3. Никита К. 1988 г/р
  4. Альберт Т. 1977 г/р
  5. Петр Р. 1964 г/р
  6. Марат Р. 1989 г/р
  7. Антон У. 1985 г/р
  8. Александр С. 1987 г/р
  9. Руслан И. 1989 г/р
  10. Максим У. 1979 г/р
  11. Евгений М. 1984 г/р
  12. Наиль М. 1988 г/р
  13. Евгений П. 1966 г/р
  14. Артур З. 1986 г/р
  15. Руслан Р. 1987 г/р
  16. Александр Ш. 1991 г/р
  17. Ильдус Я. 1961 г/р
  18. Александр Н.

В автобусе находились сотрудники «РН-Бурение», буровые мастера. Все, кто был в салоне транспортного средства были застрахованы.

Ранее Пятый канал опубликовал кадры с места смертельного ДТП с вахтовым автобусом в ХМАО.

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