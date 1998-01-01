Неизвестный пытался проникнуть на авто на территорию аэропорта Ганновера

Неизвестный пытался проникнуть на территорию аэропорта немецкого города Ганновер, во второй половине дня 29 декабря. Об этом сообщает ndr.de.

Инцидент произошел на одном из пропускных пунктов.

В данный момент воздушная гавань не принимает самолеты.

Сообщается, что у автомобиля были польские номера. Мужчину, который управлял автомобилем, задержали.

В данный момент правоохранители выясняют, зачем мужчина пытался заехать на территорию аэропорта.

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