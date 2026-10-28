Российские военные ударили по подстанциям ПС-330 в Луцке и Ковеле

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Василиса Власова
Василиса Власова 22 0

Эти объекты обеспечивают работу предприятий украинского военно-промышленного комплекс

Российские военные ударили по подстанциям в Луцке и Ковеле

Фото: © РИА Новости

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Российские военные нанесли удары по электроподстанциям ПС-330 в Луцке и Ковеле. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, эти объекты обеспечивали функционирование предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

«Электроподстанция ПС-330 "Луцк-Северная" в г. Луцке и электроподстанция ПС-330 в г. Ковеле Волынской области, обеспечивающие функционирование предприятий военной промышленности, выпускающих беспилотные летательные аппараты и комплектующие к ним, а также логистических центров, используемых для хранения военного имущества», — написали в сообщении ведомства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Запорожской области подразделения группировки «Восток» применяют беспилотники-перехватчики «Сокол» для атак украинских дронов. Как отмечается, «Сокол» демонстрирует высокую результативность при уничтожении вражеских дронов — в том числе разведывательных и ударных аппаратов «Чаклун», «Лелека», «Блискавка», SHARK и других.

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Российские военные ударили по подстанциям ПС-330 в Луцке и Ковеле

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