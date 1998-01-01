Молдавия экстрадировала россиянина Надира Давудова 1990 года рождения, участвовавшего в вербовке граждан РФ в террористическую организацию «Исламское государство»*. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Как отметили в ведомстве, экстрадиция Давудова, находящегося в международном розыске, была осуществлена в субботу, 29 декабря, при помощи Генеральной прокуратуры России, НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России.

Являясь сторонником радикального ислама, Давудов в апреле 2013 года транзитом через третьи страны выехал в Сирию, где вступил в ряды ИГ*. Он принимал активное участие в боевых действиях против сирийских правительственных войск, а также, через интернет занимался вовлечением жителей Кабардино-Балкарской Республики в террористическую деятельность.

Впоследствии, пытаясь легализоваться в Европе, Давудов в ноябре 2017 года по поддельным документам гражданина Украины прилетел в Кишинев, где на основании ориентировки российской стороны был задержан и помещен под предэкстрадиционный арест.

С ним проводятся дальнейшие следственные действия.

Ранее Пятый канал сообщал о заседании суда над сторонниками ИГ*, который состоялся в Москве.

* — запрещена в РФ.