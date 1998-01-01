МИД РФ выразил возмущение заявлением о захвате Киевом «серой зоны» в Донбассе

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Российская сторона ожидает оценки высказываний советника президента Украины со стороны ОБСЕ.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Министерство иностранных дел РФ опубликовало комментарий на заявление советника украинского президента Юрия Бирюкова о взятии под контроль «серой зоны» в Донбассе. Текст опубликован на официальном сайте МИД России.

Как сказано в документе, приближение Вооруженных сил Украины к позициям ополчения существенно увеличивает риск прямого боестолкновения.

— На фоне пробуксовки процесса разведения сил и средств на трех пилотных участках, согласованных лидерами «нормандского формата» в Берлине в 2016 году, это выглядит как откровенная провокация, нацеленная на срыв мирного процесса, — говорится в комментарии МИД РФ.

Подчеркивается, что российская сторона ожидает оценки этих действий со стороны Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.

Ранее Пятый канал сообщил о заявлении Киева о взятии под контроль почти всей «серой зоны» Донбасса.

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