Стала известна дата начала продаж невозвратных железнодорожных билетов

Компания «Российские железные дороги» начнет продавать невозвратные билеты в вагоны СВ и сидячие, а также купе с 20 января 2019 года, сообщает РИА Новости.

Такие билеты, как ожидается, будут дешевле возвратных на 5-20% — разница в стоимости будет варьироваться в зависимости от поезда и периода совершения поездки.

В качестве эксперимента невозвратные билеты пока будут продаваться лишь на нескольких маршрутах, а потом эту практику распространят на все поезда.

При этом в нововведении предусмотрены и варианты, при которых пассажир может сдать невозвратный билет. Такими причинами могут быть: болезнь, несчастный случай, смерть близкого родственника. Однако необходимо будет предоставить соответствующий документ.

Ранее Пятый канал сообщал, что в новых плацкартных вагонах полки могут стать длиннее.