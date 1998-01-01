В новых плацкартных вагонах полки могут стать длиннее

Полки в вагонах плацкартного типа в России могут стать длиннее и шире. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление, сделанное заместителем гендиректора «Федеральной пассажирской компании» ( ФПК, дочерняя структура РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании — прим.ред. ) Мариной Жегулиной.

— В новом варианте вагона мы рассматриваем несколько вариантов, в том числе некоторые концепции учитывают увеличенную длину полки, — рассказала Жегулина.

По ее словам, полки в модернизированных плацкартных вагонах параметры полок изменятся в сторону увеличения. В результате длина места для отдыха станет больше на 30 — 35 миллиметров, а ширина на 20-25 миллиметров. На сегодняшний день длина полки в плацкартном вагоне определена нормативом в 166,5 сантиметра.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в РЖД разработали концепт новых плацкартных вагонов, в основе которого — модульные пространства. Новые выгоны совершенно ничем не напоминают привычные, много лет использовавшиеся на всех железнодорожных маршрутах России.