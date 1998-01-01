ВКС России в 2019 году впервые получат зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь»

В 2019 году в Воздушно-космические силы (ВКС) России впервые будут поставлены новейшие зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь». Как сообщает ТАСС, такое заявление сделали в Минобороны страны в воскресенье, 30 декабря.

— В 2019 году в Воздушно-космические силы впервые поступит новейший зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь». Помимо этого планируется поставка около десяти комплектов зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» и зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, — цитирует пресс-служба ведомства слова командующего войсками противовоздушной и противоракетной обороны, заместителя главнокомандующего ВКС генерал-лейтенанта Юрия Грехова.

Ранее Пятый канал сообщал со ссылкой на главу Минобороны Сергея Шойгу о том, что войска России на 61,5% укомплектованы новейшими разработками военно-промышленного комплекса.