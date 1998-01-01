ВКС России в 2019 году впервые получат зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь»

, 4:49 121

О поставках новейшего ЗРК С-350 «Витязь» 30 декабря сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Фото: www.globallookpress.com

В 2019 году в Воздушно-космические силы (ВКС) России впервые будут поставлены новейшие зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь». Как сообщает ТАСС, такое заявление сделали в Минобороны страны в воскресенье, 30 декабря.

— В 2019 году в Воздушно-космические силы впервые поступит новейший зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь». Помимо этого планируется поставка около десяти комплектов зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» и зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, — цитирует пресс-служба ведомства слова командующего войсками противовоздушной и противоракетной обороны, заместителя главнокомандующего ВКС генерал-лейтенанта Юрия Грехова.

Ранее Пятый канал сообщал со ссылкой на главу Минобороны Сергея Шойгу о том, что войска России на 61,5% укомплектованы новейшими разработками военно-промышленного комплекса.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

6:20
Житель Нью-Йорка принял взрыв трансформатора за атаку пришельцев и вооружился
6:01
Появилось видео крушения вертолета со спасателями в ОАЭ
5:51
Российский боец Петр Ян одолел бразильца Дугласа Силву на турнире UFC — видео
5:39
Россияне массово публикуют фотографии планеты-убийцы Нибиру
5:24
Захарова опровергла заявление главы BBC о жалобе в МИД РФ после утечки данных
5:01
Губернатор ХМАО поручила оказать всю необходимую помощь родным погибших в аварии с автобусом
4:49
ВКС России в 2019 году впервые получат зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь»
4:23
ВВС пожаловалась в МИД РФ в связи с утечкой данных сотрудников русской службы
3:57
Бывшего футболиста «Торпедо» избили в собственной квартире
3:29
«Дочка» РЖД к Новому году получила первый обновленный плацкартный вагон
3:08
При посольстве России в Турции появится храм в память об Андрее Карлове
2:39
Египет ликвидировал 40 террористов после взрыва автобуса в Гизе
2:15
В Петербурге разъяренные мужчины жестоко избили двух человек — видео
1:55
Размер имеет значение: Канье Уэст сделал супруге подарок на Рождество — фото
1:39
Стала известна причина краха недолгого брака Бьянки
1:19
Шипулин проиграл последнюю гонку в карьере
0:59
Скончалась актриса Джун Уитфилд
0:32
МВД предложило изменить правила регистрации автомобилей
0:18
«У кого из нас длиннее ноги?» — Волочкова снова показала часть тела любимого
23:50
Австралийские власти начали использовать дроны для борьбы с акулами-людоедами

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Новый год нон-стоп на Пятом! Фантастическое Новогоднее музыкальное шоу мега-хитов трех десятилетий «Легенды Ретро FM. Лучшее»!

Только для зрителей — встреча с самыми яркими отечественными и зарубежными звёздами 70-х, 80-х и 90-х!

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал установил несколько рекордов в юбилейный год

Вещатель также стал лидером по длительности телесмотрения.

5-tv.ru

Реклама