Шойгу заявил о беспрецедентной оснащенности российской армии

Российской армии удалось выйти в мировые лидеры по уровню оснащенности современными видами вооружения, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.
Как пишет Утро.ру, министр заявил, что войска России на 61,5% укомплектованы новейшими разработками военно-промышленного комплекса.
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Глава военного ведомства отметил, что в 2018 году ВС РФ получили более 1,5 тысяч образцов вооружения и более 80 тысяч единиц техники. По его подсчетам, уже в следующем году уровень укомплектованности армии достигнет 67% в рамках госпрограммы вооружения 2010-2020.
Ранее Пятый канал рассказывал о приоритетах развития армии в 2019 году, которые обозначил Владимир Путин.