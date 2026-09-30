Их более 300 тысяч: возросшую активность медведей обсудили на специальном совещании

Эфирная новость 22 0

За последние 30 лет численность бурых хищников выросла более чем в два раза.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Возросшую активность медведей обсудили на специальном совещании

Две школы в Сибири переводят на удаленку из-за угрозы нападения медведей.

В Иркутской области один из них решил пробраться в школьную столовую. В этот раз никто не пострадал, однако такой случай далеко не первый: только с весны после встречи с хищниками погибли 22 человека.

Среди регионов, где зафиксированы смертельные случаи, — Тува, Алтай, Камчатка. Ситуацию с возросшей активностью медведей обсудили на совещании, которое провел вице-премьер Дмитрий Патрушев.

«Правительство в настоящее время готовит ряд первоочередных мероприятий. В частности, в трехдневный срок необходимо сформировать перечень субъектов, которым требуются дополнительные средства для регулирования численности этого хищника», — сказал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев.

Как отметил Дмитрий Патрушев, за последние 30 лет численность бурых медведей выросла более чем в два раза. Сейчас насчитывается более 300 тысяч особей. Чтобы контролировать популяцию, вид предлагают вывести из списка лимитированного.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
83.56
-0.87 94.88
-1.18
Планеты вступили в заговор: гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2...

Последние новости

20:05
Их более 300 тысяч: возросшую активность медведей обсудили на специальном совещании
19:51
«Это очень тяжело»: Матвей Лыков рассказал, чему его научил пример отца
19:38
МИД России вызвал посла Дании из-за маневров вертолета над российским корветом
19:27
Страны СНГ будут возвращать незаконные активы мошенников
19:12
Утонула в цветах: как выглядит могила Сергея Соседова
19:04
Борт с пассажирами рейса Flydubai сел в Израиле после вооруженного конфликта в кабине пилота

Сейчас читают

Американских экспертов по вооружению озадачили «Ивы» из России
Некоторым россиянам повысят зарплату, а некоторым — пенсию: все изменения с 1 октября
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым
Утонула в цветах: как выглядит могила Сергея Соседова

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня