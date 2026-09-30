Их более 300 тысяч: возросшую активность медведей обсудили на специальном совещании
За последние 30 лет численность бурых хищников выросла более чем в два раза.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Возросшую активность медведей обсудили на специальном совещании
Две школы в Сибири переводят на удаленку из-за угрозы нападения медведей.
В Иркутской области один из них решил пробраться в школьную столовую. В этот раз никто не пострадал, однако такой случай далеко не первый: только с весны после встречи с хищниками погибли 22 человека.
Среди регионов, где зафиксированы смертельные случаи, — Тува, Алтай, Камчатка. Ситуацию с возросшей активностью медведей обсудили на совещании, которое провел вице-премьер Дмитрий Патрушев.
«Правительство в настоящее время готовит ряд первоочередных мероприятий. В частности, в трехдневный срок необходимо сформировать перечень субъектов, которым требуются дополнительные средства для регулирования численности этого хищника», — сказал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев.
Как отметил Дмитрий Патрушев, за последние 30 лет численность бурых медведей выросла более чем в два раза. Сейчас насчитывается более 300 тысяч особей. Чтобы контролировать популяцию, вид предлагают вывести из списка лимитированного.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
83%
Нашли ошибку?