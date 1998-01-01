Появилось видео крушения вертолета со спасателями в ОАЭ

В сети появилось видео крушения вертолета со спасателями в Объединенных Арабских Эмиратах.

На опубликованных кадрах видно, как винтокрылая машина сваливается в штопор, после чего врезается в самую высокую в стране гору Джебель Джайс в эмирате Рас-эль-Хайма и загорается.

В результате катастрофы погибли четверо членов экипажа. Отмечается, что вертолет Национального поисково-спасательного центра должен был перевезти пострадавшего. По предварительной информации, пилот вертолета зацепил недавно открывшуюся на горе канатную дорогу.

Ранее Пятый канал рассказывал о крушении вертолета в Мексике, в котором погиб губернатор штата Пуэбла.