Очередной туроператор в России прекратил свою деятельность

, 7:20 35

С 29 декабря ООО «Атурис-тур» перестал оказывать услуги по организации экскурсионных поездок в России и за рубежом.

Фото: www.globallookpress.com

В России стало на одного туроператора меньше. Ростуризм сообщил на своем официальном сайте, что ООО «Атурис-тур» с 29 декабря прекратил туроператорскую деятельность. В качестве причины указана невозможность компании выполнить свои обязательства «по всем договорам о реализации туристского продукта».

Данная компания занимала нишу по организации экскурсионных поездок как в России, так и за рубежом.

Также сообщается, что сумма страховки гражданской ответственности компании «Атурис-тур» составляет 10 миллионов рублей.

Ранее Пятый канал сообщал, что Минэкономразвития подготовило новые требования к отчетности операторов выездного туризма. Если инициатива ведомства будет одобрена, то туроператоры будут обязаны раскрывать среднюю стоимость туров, а также сообщать количество клиентов, оформивших договоры добровольного страхования.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

7:29
В разбившемся в Бурятии вертолете мог находиться известный бизнесмен
7:20
Очередной туроператор в России прекратил свою деятельность
7:03
В Бурятии разбился вертолет — есть жертвы
7:01
Видео: Жан-Мари Ле Пен поздравил россиян с Новым годом
6:58
Российский космонавт с МКС поздравил землян с наступающим Новым годом
6:36
Создатель Android объявил о прекращении производства смартфона Essential Phone
6:20
Житель Нью-Йорка принял взрыв трансформатора за атаку пришельцев и вооружился
6:01
Появилось видео крушения вертолета со спасателями в ОАЭ
5:51
Российский боец Петр Ян одолел бразильца Дугласа Силву на турнире UFC — видео
5:39
Россияне массово публикуют фотографии планеты-убийцы Нибиру
5:24
Захарова опровергла заявление главы BBC о жалобе в МИД РФ после утечки данных
5:01
Губернатор ХМАО поручила оказать всю необходимую помощь родным погибших в аварии с автобусом
4:49
ВКС России в 2019 году впервые получат зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь»
4:23
ВВС пожаловалась в МИД РФ в связи с утечкой данных сотрудников русской службы
3:57
Бывшего футболиста «Торпедо» избили в собственной квартире
3:29
«Дочка» РЖД к Новому году получила первый обновленный плацкартный вагон
3:08
При посольстве России в Турции появится храм в память об Андрее Карлове
2:39
Египет ликвидировал 40 террористов после взрыва автобуса в Гизе
2:15
В Петербурге разъяренные мужчины жестоко избили двух человек — видео
1:55
Размер имеет значение: Канье Уэст сделал супруге подарок на Рождество — фото

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Новый год нон-стоп на Пятом! Фантастическое Новогоднее музыкальное шоу мега-хитов трех десятилетий «Легенды Ретро FM. Лучшее»!

Только для зрителей — встреча с самыми яркими отечественными и зарубежными звёздами 70-х, 80-х и 90-х!

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал установил несколько рекордов в юбилейный год

Вещатель также стал лидером по длительности телесмотрения.

5-tv.ru

Реклама