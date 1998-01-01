Очередной туроператор в России прекратил свою деятельность

В России стало на одного туроператора меньше. Ростуризм сообщил на своем официальном сайте, что ООО «Атурис-тур» с 29 декабря прекратил туроператорскую деятельность. В качестве причины указана невозможность компании выполнить свои обязательства «по всем договорам о реализации туристского продукта».

Данная компания занимала нишу по организации экскурсионных поездок как в России, так и за рубежом.

Также сообщается, что сумма страховки гражданской ответственности компании «Атурис-тур» составляет 10 миллионов рублей.

Ранее Пятый канал сообщал, что Минэкономразвития подготовило новые требования к отчетности операторов выездного туризма. Если инициатива ведомства будет одобрена, то туроператоры будут обязаны раскрывать среднюю стоимость туров, а также сообщать количество клиентов, оформивших договоры добровольного страхования.