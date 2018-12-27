В России хотят ужесточить контроль за туроператорами

, 8:09 12

Минэкономразвития подготовило новые требования к отчетности операторов выездного туризма.

Фото: www.globallookpress.com

В России может ужесточиться контроль за туроператорами. С соответствующей инициативой выступило Минэкономразвития, подготовившее новые требования к отчетности бюро путешествий. Проект приказа был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Документ предусматривает сразу несколько нововведений. Так, Минэкономразвития намерено обязать туроператоров раскрывать среднюю стоимость туров. Предполагается, что эта мера поможет защитить туристов от мошенников.

Ведомство также настаивает на том, чтобы компании указывали в отчетности точное количество туристов, заключивших договоры добровольного страхования. Речь идет о гражданах, получивших полисы, предусматривающие возмещение расходов на медпомощь за рубежом. Это необходимо для того, чтобы Минэкономразвития обладало точными данными о количестве обслуживаемых клиентов, пояснила РБК исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Ранее Пятый канал рассказывал о самых популярных у россиян странах для отдыха в 2018 году.

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