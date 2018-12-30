Семьям погибших из-за схода лавин в Хабаровском крае выплатят по миллиону

Семьям горняков, погибших при сходе лавин в Хабаровском крае, будет перечислено по одному миллиону рублей. Об этом в воскресенье, 30 декабря, сообщил губернатор региона Сергей Фургал.
О решении перечислить крупные суммы родным погибших глава Хабаровского края написал на своей странице в Instagram.
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Глубоко соболезную родным погибших при сходе лавины в Николаевском районе. Об этом трудно говорить, это катастрофическая потеря. Наш долг оказать вам максимальную поддержку в эти тяжелые дни. Вчера вечером на оперативном совещании было принято решение об оказании финансовой помощи. Семьям погибших горняков будет перечислено по одному миллиону рублей. Горнякам, которые пострадали в результате ЧС, желаю скорейшего выздоровления. #многовершинное #горняки #стихия #хабаровскийкрай #николаевскийрайон #соболезнования
Сергей Фургал отметил также, что глубоко соболезнует родным и близким как погибших, так и пострадавших при сходе лавин. Тем, кто сейчас находится в медучреждениях, он пожелал скорейшего выздоровления.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что в субботу, 29 декабря, в Николаевском районе Хабаровского края с гор сошли несколько лавин. Под завалами оказались десять человек, двое из которых погибли.