Семьям погибших из-за схода лавин в Хабаровском крае выплатят по миллиону

Глубоко соболезную родным погибших при сходе лавины в Николаевском районе. Об этом трудно говорить, это катастрофическая потеря. Наш долг оказать вам максимальную поддержку в эти тяжелые дни. Вчера вечером на оперативном совещании было принято решение об оказании финансовой помощи. Семьям погибших горняков будет перечислено по одному миллиону рублей. Горнякам, которые пострадали в результате ЧС, желаю скорейшего выздоровления. #многовершинное #горняки #стихия #хабаровскийкрай #николаевскийрайон #соболезнования