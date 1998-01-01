Им закон не писан: Чем прославились главные антигерои 2018 года

Такое ощущение, что человеческое хамство решило побить все рекорды именно в 2018 году. Безнаказанность и цинизм! Это печально, но кажется, в нашем обществе появляется целая прослойка, для которой элементарные нормы морали ничего не значат. Они считают себя хозяевами мира и чувство вины им неведомо.

Весь последний год гонщик Максим Глухих, известный как Борщ, демонстративно плевал на правила дорожного движения, полицейских, пешеходов и законы. И даже кичился тем, что он себе позволяет, а другие нет. Это он в самом центре Петербурга возле Исаакиевского собора совершал опасные маневры на своей иномарке. Мчал по Невскому проспекту, пугая людей. Полицейские скромно выписывали штраф каждый раз, как в интернете появлялся новый ролик с, мягко говоря, агрессивным вождением. И ни разу не подняли вопрос о лишении прав. Хотя Борщ сам старательно фиксировал и предавал широкой огласке доказательства — выезд на встречную полосу, значительное превышение скорости и повторное нарушение всех этих правил — неоднократно. Личностью Борща и причинами его столь вызывающего поведения на дороге интересовались, казалось, только журналисты, но тот тщательно избегал любых встреч. Нашей программе удалось найти водителя, которому плевать на всех.

— А почему вы нарушаете правила дорожного движения? Можете объяснить? — вежливо поинтересовался Алексей Полторанин. — Что вы делаете? Да, не деритесь! Вы можете вести себя спокойно!

А вот этим нарушителем, но из числа чиновников, возможно, скоро заинтересуется прокуратура. Глава небольшого петербургского округа «Гавань» Сергей Широков не постеснялся и выписал сам себе премию перед Новым годом, поставил печать на документе, расписался и отправил бумагу в работу. Оказывается, так можно было.

— Как вы себе выписали премию на 213 тысяч рублей. Можете объяснить?

— Я сейчас не могу ничего объяснить. Я очень тороплюсь, — ответил Сергей Широков.

Новогодний бонус ему положен якобы за организацию деятельности его администрации. И это удивляет вдвойне — хотя бы потому что нынешнее распоряжение уже второе по счету. Первый документ о премировании его работодатель в лице главы местного совета не подписал.

— Поэтому я не согласовал потому что нет заслуг, — пояснил председатель Совета МО «Гавань» Сергей Соколов.

Еще одна чиновница, министр социальной и семейной политики Самарской области Марина Антимонова теперь вынуждена извинятся за свое некорректное высказывание в своем аккаунте в Twitter. Одна из ее подписчиц пожаловалась на пособие в 50 рублей, которое государство выделяет на ребенка с полуторагодовалого возраста. Министр с ходу предложила очень эффективное на ее взгляд решение.

— Чтоб детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребенка, всегда найдешь решение! — написала Марина Антимонова.

А вот бывший министр занятости и труда Саратовской области Наталья Соколова —поплатилась должностью за подобный спор с депутатом местной думы. Николай Бондаренко возразил чиновнице, которая сказала, что можно прожить на 3500 тысячи рублей, если покупать сезонные продукты и придерживаться диеты.

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— Макарошки стоят всегда одинаково, — заявила Соколова.

— На макарошках мы в больнице окажемся через несколько месяцев, — предположил Николай Бондаренко.

— А кефир? Все это очень дешево!

В уходящем году оскандалились не только чиновники, но и известные спортсмены. За решеткой оказались сразу два именитых футболиста Александр Кокорин и Павел Мамаев.

— Задержан по э-эээ. Как объяснить, не знаю, — силится объяснить нападающий ФК «Зенит» Александр Кокорин.

За него объяснили вот эти кадры с камер наблюдения, где Кокорин в кафе стулом избивает главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Незадолго до этой драки оба футболиста напали на водителя, гражданина Белоруссии Виталия Соловчука. Спортсменов задержали и отправили в изолятор, где предъявили обвинение в умышленном причинении легкого вреда здоровью. История прогремела на всю страну.

Казалось, что арест наконец-то станет хорошим уроком для сотен других «золотых» спортсменов. Но вот спустя пару месяцев Дмитрий Митин и Артем Надеев из футбольного клуба «Рязань» на камеры пошли по стопам своих именитых коллег по цеху — жестоко избили женщину, еще и ограбили ее.

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Но, видимо, и это задержание не станет уроком для вконец охамевших. Вернувшегося из Казахстана в родной Петербург некогда талантливого футболиста Андрея Аршавина никто не наказал за его ночную выходку. После посещения стриптиз-клуба он устроил для своей спутницы конную прогулку, но платить за поездку отказался.

— Андрей Аршавин, оплатите коня! Тысячу рублей зажал! — кричит в догонку футболисту хозяйка лошали.

Эксперты говорят — такие люди чувствуют себя богами. Так называемая псевдо-элита. Люди, которые за последние 30 лет утратили в обществе чувство меры, получив взамен чувство вседозволенности и безнаказанности.

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— Когда очень быстро поднимаются к высотам богатства и власти, но не имеют того самого базиса культурного, то, соответственно, нормы приносят те, свои, из низов, и то, что можно назвать хамством, грубостью, — объясняет доктор социологических наук Дмитрий Иванов.

А еще Вячеслав Цеповяз — член печально известной банды Цапков из Кущевской. Его осудили на 20 лет, а он и не переживает. Ведь в его тюрьме есть все, что угодно: комфортные апартаменты, изысканная еда, мобильный телефон, еще и охрана государственная. Когда об этом стало известно — общественность и журналисты были шокированы. Чиновники испуганы — ведь в высших коридорах власти потребовали разобраться и привлечь к ответственности всех, кто допустил такое вопиющие нарушение закона. А сам Цеповяз продолжает фиксировать свой комфорт, словно знает — как сидел хорошо, так и будет сидеть. Наказание тех, у кого есть деньги, власть и наглость — это пока лишь исключение из правил их жизни.