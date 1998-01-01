По стопам Кокорина и Мамаева: Рязанские футболисты избили и ограбили женщину

Очередная криминальная история с участием футболистов разыгралась в Рязани. Там двоих игроков областной футбольной команды подозревают в грабеже и избиении женщины. Как сообщили в пресс-службе рязанского управления МВД, поздно ночью 18 декабря в полицию обратилась 41-летняя жительница Рязани со следами сильных побоев на лице. Она рассказала, что недалеко от площади Победы сняла со счета деньги в банкомате, и когда дошла до дома, на нее напали два молодых человека. Они избили ее и отняли 36 тысяч рублей и мобильный телефон.

Пострадавшая смогла назвать приметы злоумышленников, кроме того оказалось, что их зафиксировали камеры видеонаблюдения — как раз в момент избиения женщины. В результате при обследовании ближайших дворов оперативники задержали двух мужчин, у которых нашли пропавший телефон и часть денег.

Как установили следователи, злоумышленниками оказались молодые спортсмены — 19 лет и 21 года — в ту ночь, находясь в состоянии алкогольного опьянения они вышли прогуляться и случайно увидели, как женщина снимает с банкомата крупную сумму и решили на нее напасть. В отношении футболистов возбуждено уголовное дело по статье «грабеж», им светит до семи лет лишения свободы.

Ранее Пятый канал сообщал, что следствие по делу арестованных за пьяную драку футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева близится к завершению и дело будет передано в суд в начале 2019 года.